Эксперт заявил о переоценке роли беспилотников в войне в Карабахе

Санкт-Петербург, 27 октября. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" прокомментировал тактику Азербайджана по использованию барражирующих боеприпасов и ударных дронов в Карабахе.
"Мы видим определенную переоценку роли беспилотников. Она связана с тем, что после уничтожения существенной части систем ПВО Нагорного Карабаха создались полигонные условия для использования беспилотников, которые получают возможность свободно бить по ключевым целям, в то время как Армения ничего не может противопоставить этому", — сообщил Борис Рожин.
"Создана иллюзия, что появилось чудо-оружие, которое может решить исход войны. Но спустя месяц военных действий Азербайджан так и не достиг своих заявленных целей — занятия Нагорного Карабаха", — объяснил специалист.
Борис Рожин рассказал о применении беспилотников в других военных конфликтах.
"Опять же, вспоминая боевые действия в Сирии, беспилотники при более серьезном противодействии купируются грамотным применением техники. Это вопрос ресурсов — скорости замены уничтоженных ЗРК (зенитного ракетного комплекса — Прим. ФАН), подтягивание к фронту системы РЭВ (радиоэлектронной войны — Прим. ФАН), а далее происходит простой размен беспилотников на комплексы, которые позволяют купировать угрозу, возвращая войну к ее более привычному течению. По стоимости затрат, ПВО и беспилотники сопоставимы", — сообщил эксперт центра военно-политической журналистики.
По словам специалиста, пока в Нагорном Карабахе наблюдается сильный перекос в сторону использования дронов, потому что Армения оказалась не готова к этому конфликту.
"Система ПВО Нагорного Карабаха, очевидно, не справляется с дронами. Если у Армении не получится нарастить возможность в комплексах ЗРК и системах РЭВ, то преимущество Азербайджана сохранится и будет системно влиять на исход боевых действий вплоть до окончания конфликта", — заявил Борис Рожин.