Большинство россиян не доверяют ковид-диссидентам в Сети

Ковид-диссиденты набирают популярность в Сети на фоне сообщений о суточном приросте заболеваемости COVID-19. Хотя врачи и ученые находят все новые успешные способы противостоять инфекции, Интернет наводнили сообщения о «заговоре» и «сокрытии правды». А руководство Минздрава России и вовсе попросило сотрудников подведомственных учреждений не злоупотреблять комментариями о коронавирусе и не нагнетать панику среди населения. Какие аргументы пускают в ход Интернет-СМИ и пользователи соцсетей? Как эксперты оценивают уровень доверия населения к мерам по борьбе с коронавирусом? Об этом — в видеорепортаже ФАН.

Росздравнадзор выявил больницы, в которых причиной всех зарегистрированных смертей значится коронавирус, а в тех, где летальности нет, фигурирует COVID-19. Сентябрьское сообщение портала «Медвестник» со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову в мгновение ока разлетелось по Сети, но… исказилось до неузнаваемости. Некоторые пользователи нашли в нем повод усомниться в угрозе от пандемии.

«Пока нет ответа на вопрос, ради чего вся страна была ввергнута в коронабесие, если статистические данные рисовались с потолка», — делает вывод Переслав Гороховский на своей странице в Facebook.

«Еще весной было понятно, что пандемия — это политика. Острая необходимость запугать народ и загнать его по домам», — соглашается с автором поста Марина Вартанян.

Бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов, уволенный в прошлом году по подозрению в коррупции, в интервью Бизнес-газете заявляет: COVID-19 не опаснее ВИЧ или гриппа, а маски и всеобщая самоизоляция бесполезны.

«Никакой эпидемии или чего-то подобного нет.… Любые вирусы, как и люди, гетерогенны. Наши дети не абсолютная копия нас. Они похожи на нас, у них те же фамилии, но они не наши копии. И вирус, каждый раз попадая в клетку, выходит из нее уже другим. Их много, и они все разные. Они начинают из клеток выделяться, могут быть более добрыми либо более злыми. Подобное определяется тем, в каком организме данный вирус размножался. Если в здоровом организме с хорошей иммунной системой, то в нем он потеряет свою вирулентность. Из такой среды вирусы будут выделяться более слабыми, не всегда даже вызывающими заболевание», — говорит врач.

В интервью ФАН врач-вирусолог Тимур Пестерев объяснил: поведение коронавируса и вируса гриппа никак нельзя считать идентичным.

«COVID-19 не похож на вирус гриппа в своих проявлениях, симптоматике, родстве к определенным тканям, — напомнил он. — Это новый вирус, с которым человечество столкнулось меньше года назад, поэтому говорить о размножении у какой-то прослойки людей с врожденным или более высоким иммунитетом к COVID-19 не представляется возможным. Нужно время, чтобы наиболее сильные особи передали дальше в генофонд свои гены. В случае с человеком этот процесс гораздо медленнее происходит».

Ограничительные меры в связи с пандемией не эффективны — в этом убежден начальник ситуационного центра, замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Евсин.

«Было принято неверное решение относиться к ОРВИ и пневмонии, как к ковиду… Надо делать наоборот! Относиться к ковиду, как к ОРВИ и пневмонии, — заявляет он в соцсетях. — Все методики известны давным-давно, не требуют социальных ограничений и не представляют дополнительных чрезвычайных угроз для общества — это вопрос индивидуального лечения!»

Комментарии к посту замглавы ЦОДД, на первый взгляд, полны одобрительных возгласов.

«Спасибо, Александр, за четкий анализ ситуации», — удовлетворена прочитанным Светлана Муганцева.

«Нас принуждают носить маски. И обрабатывать руки тем, что оставляет пятно на сумках», — жалуется Олеся Халикова.

Однако подобные рассуждения впечатляют далеко не всех.

«Еще забыли, что маска, пользование антибактериальными средствами постоянно, ношение резиновых перчаток в разы убивает иммунитет, ведь люди на улице находятся в масках вместо кислорода вдыхают то, что только что выдохнули», — иронизирует над постом Ирина Юртикова.

«Зачем писать о том, чего ты не знаешь? — недоумевает Antonina Kuznietsova. — Нельзя относиться к Covid как к банальному ОРВ или как к обычной атипичной пневмонии. Это неправильно. Модно, конечно, сейчас эдакий бравизм, но преступно вводить в заблуждение несведущих людей. Сейчас я в Женеве, на днях умерло два ведущих и очень уважаемых педиатров от Covid. Это вам не ОРВИ. И прирост идет в Женеве на 500 человек в день».

Ковид-скептицисты или ковид-диссиденты у большинства россиян не вызывают доверия, утверждает управляющий директор Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова. 19% опрошенных 20 сентября этого года сообщили исследователям, что не носят защитные маски. Эту цифру в интервью ФАН эксперт «объяснила всеобщей усталостью от агрессивного медийного фона».

«Ковид-диссиденты — это чаще мужчины, чем женщины, уверенные в том, что традиционными методами можно укрепить свой иммунитет и обезопасить себя от болезни. Как правило, им свойственны категоричные суждения: «эффективность масок не доказана», «никогда не болел и сейчас не буду», «выпью витамин С, водки, пойду в баню и все будет чудесно». Они не желают соблюдать рекомендованные правила, — объясняет доктор социологических наук. — Другой вариант — интеллектуальный скептицизм. Он связан с попыткой поиска взвешенной информации в Интернете, ознакомлением с точками зрения экспертного сообщества».

«Сотни тысяч» россиян бойкотируют розничные магазины, сообщает Интернет-портал Записки московского наблюдателя. «Новое массовое явление среди граждан всех возрастов зародилось буквально на днях в Москве», пишут администраторы группы в Одноклассниках «Верните нас в СССР» со ссылкой на заметку новостного портала 365 дней. «Российская вакцина Вектор оказалась ветеринарным препаратом опасным для здоровья», гласит заголовок материала сайта Maxpark, автор которого ссылается на пост в Facebook биоинженера Александра Кудрявцева.

«Я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря «живые» вакцины.. Но это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! — Заявляет научный сотрудник Института биохимической физики РАН. — Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграмовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет — не страшно, главное, чтобы заразу не разносил».

Мнение биофизика впечатлило портал Донпресс.

«Паблики, освещающие жизнь на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, обеспокоены возможностью тотальной вакцинации жителей ОРДО вакциной от коронавируса производства РФ», — сообщает автор публикации.

Не успели СМИ сообщить о смерти мэра Ялты Ивана Имгрунта, причиной которой в администрации города назвали проблемы с сердечно-сосудистой системой, как Сеть заполонили фейки. Якобы городской глава испытал на себе российскую вакцину от коронавируса и на самом деле скончался от COVID-19.

«Я уже об этом давно писал, еще до изобретении вакцины, что не спешите делать прививку от коронавируса», — пишет в комментариях к одной из публикаций Александр Брянцев. «Уважаемый администратор, вы что за ерунду выставили, он умер из-за слабого сердца, какой ещё covid-19, может более интересные новости будете выкладывать», — возражает Александр Друговский.

По данным ФОМа, 53% россиян считают, что российская вакцина от коронавируса сможет остановить распространение эпидемии, 22% думают иначе. Выбор в пользу отечественной, а не импортной прививки готовы сделать 62% опрошенных. Решительно «голосуют» за отечественного производителя пожилые россияне (80%), предпочитающие традиционные СМИ (83%), а также жители сел (72%).

Оценивая уровень доверия населения к мерам по борьбе с коронавирусом, Лариса Паутова отметила, что не видит негативного тренда.

«Опрос перед началом второй волны в августе показал, что большинство россиян позитивно оценили меры, которые были предприняты весной, — констатирует Лариса Паутова. — Несмотря на то, что они не очень рады ограничениям, больше половины готовы принять ограничения по супермаркетам, кинотеатрам, сервисным службам».

Еще в мае Росздравнадзор утвердил правила профилактики коронавируса, по которым сегодня живет вся страна. О том, что победить пандемию коронавируса до изобретения вакцины можно при помощи самоизоляции и карантина, не устают повторять врачи-эпидемиологи. Как заявил недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская медицина, по сравнению со многими передовыми странами, более стабильна. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко неоднократно подчеркивал: российские медики отразили атаку вируса вовремя.

«Нужно быстро адаптироваться, минимизировать риски для населения, параллельно создавать лекарственные препараты, тестировать их, запускать. То, что произошло в стране — нам помог регуляторный опыт. Шесть лет я руководил надзорным ведомством», — говорит министр.

У критиканов в Сети не получится запугать россиян. Это показал социологический опрос москвичей, проведенный специалистами НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.

«Порядка 86% населения Москвы говорят, что безусловно исполняют требования Роспотребнадзора, носят маску, моют руки, обрабатывают антисептиком, соблюдают социальную дистанцию, — рассказала ФАН директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена Аксенова. — Среди жителей, которые не часто посещают медорганизации Москвы, несмотря на мифы, которые обсуждают в соцсетях, уровень безусловного доверия населения 48%. Порядка 30% оценивают систему здравоохранения хорошо. То есть мы можем говорить, что порядка 78% жителей Москвы позитивно оценивают изменения в системе столичного здравоохранения и доверяют ей».

По словам социологов, москвичи следуют правилам защиты от COVID-19 так же, как в Канаде, Дании, Германии, Израиле.

Специалисты напоминают: чтобы не навредить своему здоровью, следует пользоваться только проверенными источниками информации и не доверять всему, что пишут в соцсетях и на сомнительных сайтах.

«Важно не нагонять дополнительно панику среди населения, не создавать большое количество новых ресурсов, в которых люди начинают блуждать и перестают ориентироваться, где правильная, где неправильная информация, начинают ее интерпретировать, — считает Елена Аксенова. У нас есть сайт Стопкоронавирус, который ведется правительством РФ, информационный центр Правительства Москвы. Есть ресурс в рамках деятельности нашего института, он ориентирован на подготовленных специалистов».

Специалисты НИИОЗММ завершают работу над социологическим исследованием, связанным с применением мер по защите от коронавирусной инфекции в столице. Результаты будут озвучены на форуме «Социология здоровья», который состоится 12 ноября. Его главной темой станет доверие населения к медицине.

Ранее Роспотребнадзор обязал жителей страны носить маски в местах массового пребывания.