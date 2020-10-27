Политолог рассказал, как Зеленский усилил влияние Порошенко на Украине

Киев, 27 октября. Президент Украины Владимир Зеленский виноват в укреплении позиций бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает интернет-издание "ПолитНавигатор".

После завершения местных выборов значительно укрепились позиции экс-президента Украины Порошенко. По мнению украинского политолога Михаила Погребинского, это произошло по вине нынешнего управленца — Зеленского.

"Партия Порошенко укрепилась на своих позициях, учитывая их экстремистский стиль поведения, они получили возможность навязывать. Эта националистическая тусовка пробралась в Центр и на Восток, где зачистила это поле. Раньше даже партия "Свобода" получала голоса на Востоке, теперь этого нет, теперь голоса "Свободы" получил Порошенко", — отметил эксперт.

Экс-президенту Украины удалось получить представительство во многих областных и городских советах. Во Львове он вступит в конкурентную борьбу за место мэра города Львова. Такой политический настрой наблюдается и в других мелких муниципалитетах.

По мнению специалиста, такое положение вещей — следствие слабости и беспомощности правоохранительной системы и самого Зеленского, который испытывает страх перед своими старшими товарищами. Нынешний президент не может разобраться в ситуации, а может ему просто не дают этого сделать.

"В любом случае "зеленая волна", зачистившая полностью поле, когда 73% граждан отдали голоса за нового молодого парня, заканчивается. Молодой президент оказался слабым и беспомощным. Теперь настал процесс разочарования или определенный этап этого разочарования. Фактически партия президента, если бы сейчас были парламентские выборы, по-видимому, была бы на третьем месте", – добавил Погребинский.

Ранее политологи объяснили, почему партия Владимира Зеленского "Слуга народа" провалилась на местных выборах.