Критик Соседов назвал «ярмаркой тщеславия» шоу «Голос»

Известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов поддержал призыв закрыть шоу "Голос" из-за многочисленных скандалов. В комментарии ФАН Соседов рассказал, как на самом деле выбирают победителя проекта, и предложил отказаться от детского формата шоу.

Партия "Коммунисты России" призвала Первый канал закрыть шоу "Голос". Председатель партии Максим Сурайкин предложил создать программу, где будут изменены правила отбора жюри и конкурсантов.

По мнению политика, победителей в таких шоу должна выбирать общественность, "далекая от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса". Сурайкин обратил внимание, что побеждают в шоу "Голос" "блатные детки", а простым исполнителям туда не пробиться. Политик, комментируя многочисленные скандалы вокруг "Голоса" заявил, что "звездные родители потеряли стыд и совесть".

Критик Сергей Соседов поддержал предложение "Коммунистов России". Эксперт заверил, что в подобных "Голосу" шоу мнение зрителя почти ничего не значит.

"Конечно, он прав. Все мы знаем, что так оно и есть. Говорят, что якобы зритель там все решает. На самом деле, конечно, зритель мало что решает, все решается закулисным образом, создается видимость народного голосования. Было бы честнее просто проводить шоу без участия зрителей, чтобы не морочить голову зрителям голосованием", — предложил Соседов.

Критик напомнил, что шоу выходит не в прямом эфире, а, значит, во время монтажа можно вырезать любые моменты и подсчитать голоса зрителей так, как это выгодно.

"Шоу идет не в прямом эфире, оно записано в этот же день, но идет с разницей в два-три часа. За это время можно все что угодно вырезать, как угодно подсчитать голоса, да и в прямом эфире голоса можно считать по-разному", — обратил внимание он.

Собеседник ФАН вспомнил скандал с дочерью Алсу Микеллой, которая стала победительницей шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского голосования. Победа дочери Алсу вызвала у поклонников шоу массу негодования, зрители усомнились в честности голосования.

"Конечно, это лукавство со стороны продюсеров этого шоу, Сурайкин абсолютно прав. В случае с Микеллой, дочерью Алсу, — это позор, позор! Таких вещей быть не должно! Все-таки Первый канал — национальный канал с большим государственным участием. Так просто звездных сынков и дочерей определять в победители – это недостойно национального канала, это позорно и это нужно искоренять", — возмутился критик.

Журналист также отметил, что после шоу "Голос. Дети" судьба дочери Алсу сложилась вполне удачно, даже несмотря на скандал. По мнению критика, девочка ничем особенным не выделяется среди других детей, но уже работает ведущей.

"Ее пристроили ведущей "Спокойной ночи, малыши". По какому праву какая-то Микелла, никто и ничто? Почему она должна вести "Спокойной ночи, малыши". Только потому что она дочь Алсу? Это позор, такого не должно быть, это просто непристойно. Почему этим детям сразу дается золотая ложка, сразу они поют и ведут?" — удивился собеседник ФАН.

Журналист посоветовал отказаться от проекта с участием детей. Он объяснил, что конкуренция в проекте крайне негативно сказывает на детской несформированной психике.

"Это приняло какие-то угрожающие формы, и, может быть, детей вообще не надо выставлять на конкурсы. У них еще не сформировавшаяся психика, им тяжело освоиться в мире конкуренции. Эти детские конкурсы – ярмарка тщеславия родителей. Телевидение это использует, на этом зарабатывает. А дети потом выйдут с искореженными судьбами, рыдающие от несправедливых баллов", — отметил он.

Соседов призвал навести порядок в шоу "Голос". Он предложил продюсерам проекта не обманывать зрителей, чьи голоса ничего не значат.

"Я поддерживаю такое заявление Сурайкина, такую инициативу, это давно надо было сделать, навести порядок. Мое мнение, если не решает зритель, а он вряд ли что решает, мягко говоря, а решает жюри, то пусть скажут – у нас решают эти вот люди. Но не надо все переводить на зрителей. Зрители поэтому и возмущаются, что их именем творятся такие вот нечистоплотные дела – они голосуют за одним, а потом выходит произвольный вариант, удобный Первому каналу, выходит Микелла", — добавил критик.

Соседов объяснил, что зрители голосуют за тех, кому нужна поддержка. Именно поэтому публика не могла выбрать Микеллу. При этом журналист поддержал приглашать на шоу участников старше 60 лет. Критик объяснил, что проект с пожилыми конкурсантами наглядно показывает, что люди после 60 лет живут полноценной жизнью.