Эксперт назвал четыре причины военных успехов Азербайджана в Карабахе

Санкт-Петербург, 27 октября. Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в эфире Медиагруппы "Патриот" заявил, что если бы не помощь Турции, азербайджанские вооруженные силы не продвинулись бы так далеко вглубь территории Нагорного Карабаха.

"Когда конфликт только начинался — в первые несколько дней — вооруженные силы Нагорного Карабаха одержали несколько побед. Когда азербайджанская армия наступала по трем стратегическим направлениям, распыляя свои силы, и вклинилась в оборону НКР, вскоре они были отброшены, и на короткое время наступление Азербайджана было остановлено. Потом в дело включилась Турция", — рассказал Константин Сивков в эфире на тему "Что показали боевые действия в Нагорном Карабахе? Как изменятся современные локальные войны?".

По его словам, участие Турции на стороне Азербайджана в конфликте кардинально изменило ситуацию на театре военных действий. Константин Сивков назвал четыре основных направления помощи Турции Азербайджану.

"Включение Турции осуществлялось по нескольким направлениям. Первое — это воздушное прикрытие. Турецкие вооруженные силы разместили 20 истребителей F-16, которые начали патрулировать воздушное пространство, не допуская действий армянской авиации. Армянская сторона не могла сбивать турецкие F-16, потому что это уже был бы удар по Турции, и она могла включиться в конфликт как полноценный участник, это политический момент. Но азербайджанский штурмовик Су-25 был сбит ВС Нагорного Карабаха, как только они попробовали использовать авиацию. Хочу отметить, что F-16 свалить проще, чем Су-25, который бронирован и обладает повышенной системой защищенности. Второе — это беспилотники. Турция поставила туда изрядное количество беспилотников, которые в условиях отсутствия эффективной ПВО работали достаточно качественно. Третье направление, очень важное, заключалось в том, что Турция обеспечила оперативное и даже тактическое управление войсками Азербайджана, поскольку уровень подготовки азербайджанской армии очень низок. И четвертое — Турция перебросила в зону конфликта несколько тысяч боевиков из идлибского котла. Боевой дух бойцов и командиров азербайджанской армии тоже очень низкие, это было видно в первых боях, поэтому эти боевики, которые появились уже на первой неделе боев, сыграли ключевую роль в успехах азербайджанской армии, хотя и понесли большие потери", — пояснил Константин Сивков.

Все эти факторы способствовали успешному продвижению армии Азербайджана. Хотя, как обращает внимание эксперт, продвинулись она не так далеко, как хотелось бы азербайджанско-турецкому руководству.