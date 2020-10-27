Итальянский сенатор потребовал у Евросоюза отмены санкций против России

Рим, 27 октября. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции негативно сказываются на предприятиях, заявил член Сената Италии Джанлука Феррара.

Рим продолжает призывать ЕС отменить санкции против России, которая является важным партнером в торгово-экономическом плане, отметил Феррара.

Из-за ограничений против РФ Италия ежегодно несет убытки в размере 3 миллиардов евро, сообщал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани. Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по Европе, подчеркнул он.

Ранее бельгийский профессор Дэвид Энгельс выразил мнение, что Евросоюз находится на грани распада, сообщает телеканал "360".