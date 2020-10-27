Врачи дали практические советы родителям школьников на удаленке

Домашнее обучение становится вынужденным атрибутом нашего времени — вот уже вторую неделю московские школьники с шестого по одиннадцатый класс учатся удаленно. Ведущие врачи Москвы и Санкт-Петербурга рассказали ФАН, как правильно заниматься дистанционно, а также о том, как родители могут помочь своим детям.

Глазам нужны большие экраны

Компьютер, планшет или смартфон стали для большинства московских школьников единственным окном для общения с учителем и одноклассниками. Семь, а то и восемь уроков по 45 минут — и все это время дети смотрят в электронный дисплей. Полдня непрерывного напряжения для детских и подростковых глаз — явно сомнительная польза, считает детский офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

«С 10 лет начинаются основные процессы, которые приводят к развитию патологий глаз, в частности, к близорукости. И именно поэтому здесь [необходимо] соблюдение хотя бы минимальных условий гигиены зрения, они имеют большое значение», — утверждает Азнаурян.

По мнению офтальмолога, маленькие экраны смартфонов и планшетов заставляют глаза сильно напрягаться — и поэтому не подходят для дистанционного обучения. Школьнику приходится все время концентрироваться на изображении учителя, его взгляд как бы застывает, что пагубно сказывается на мышцах глазных яблок. Их постоянное перенапряжение — прямой путь к близорукости. Выход — большие экраны.

«Не рекомендуется использовать планшеты, не рекомендуется использовать ноутбуки с маленьким экраном. Желательно, чтобы экран был довольно большой. Это первое, — объясняет Азнаурян. — Второе — экран должен быть расположен на фиксированном конечном расстоянии — порядка 40 см от глаз ребенка».

Офтальмолог добавил, что при работе школьник не должен использовать мелкий компьютерный шрифт, потому что это также вызывает дополнительное глазное напряжение при чтении. Очень важный параметр — освещенность экрана, Азнаурян советует установить автоматический режим. При этом для комфортной работы нужно правильно установить сам экран ноутбука.

«Экран должен быть чуть-чуть наклонен — так, чтобы его нижняя часть была ближе, а верхняя часть — чуть подальше. Соответственно, чтобы шея и голова были наклонены, но сильно не выпячивались», — пояснил Азнаурян.

Очень сложно добиться от подростка, чтобы он правильно держал голову и спину. Нарушение осанки — достаточно распространенная проблема у современных детей. Дистанционное обучение только усугубляет ситуацию, говорит детский хирург-травматолог Дмитрий Сорокин.

«Контроля за тем, как сидит подросток, нет. Кресла и стулья у большинства учеников не предназначены для того чтобы сидеть очень долго — и не просто сидеть, а правильно сидеть», — считает Дмитрий Сорокин.

Обучаясь дома, подростки лишаются возможности сбросить напряжение, побегав на переменах. Снижение активности — прямой путь к развитию гиподинамии, считает детский хирург-травматолог.

«От этого возникает синдром хронической усталости, ребенок становится невнимательным, теряется концентрация, все это сказывается на умственной деятельности ребенка», — объясняет Сорокин.

«Школьные» травмы сменились бытовыми

Кроме неправильной осанки существуют и другие опасности. Московские врачи утверждают, что за минувшую неделю в травматологические отделения стали чаще обращаться за помощью подростки с порезами и сильными ушибами. На смену так называемым «школьным» травмам пришли бытовые.

«Я работаю в крупной детской больнице, в травматологическом отделении, и несмотря на то, что старшие ученики в школу не ходят, очень много идет бытовой травмы. Дети предоставлены сами себе», — рассказывает Сорокин.

Дмитрий Сорокин советует родителям не забывать контролировать своих детей. Конечно, тотальный контроль не нужен — достаточно раз в полтора или два часа звонить домой и узнавать, все ли в порядке. А еще лучше — сесть и составить вместе с ребенком расписание на день. Подробно расписать время занятий, время отдыха, составить список физических упражнений — и выполнять их между уроками. Также обязательно нужно выбрать время для прогулки на свежем воздухе.

В середине сентября Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России опубликовал данные, согласно которым весенняя самоизоляция и переход на дистанционное обучение вызвало психологические проблемы более чем у 80% российских школьников. Большинство родителей связывают эту проблему с компьютерным обучением, заменившим привычный школьный формат. В беседе с корреспондентом ФАН детский психолог, доцент кафедры психологии СПбГУ Татьяна Яничева пояснила, что родителям не стоит преувеличивать эту проблему.

«Не стоит опасаться именно психологических сложностей взаимодействия подростков с компьютером. Дети нынешние, как говорят, родились с планшетом в руках. Их недаром называют поколением большого пальца», — считает детский психолог.

По мнению Татьяны Яничевой, родителям надо помнить, что сейчас компьютер заменяет их детям реальную жизнь и реальное общение со сверстниками. В подростковом возрасте социализация имеет большое значение — в школе дети старались как можно больше общаться друг с другом, но удаленка лишила их этого.

«Да, врачи говорят, что 12 часов в день проводить за компьютером плохо, но пообщаться с приятелями можно только онлайн, — напомнила специалист. — Поэтому родителям точно не надо жестко пресекать общение ребенка с друзьями вне занятий».

Еще один из советов Татьяны Яничевой для родителей — постараться выкроить больше времени для общения с детьми, забыть на время о нравоучениях, требованиях и нотациях, постараться убрать командирский тон в разговоре с ребенком. Вместо этого психолог рекомендует по-домашнему и спокойно обсудить те или иные бытовые темы, книжки или фильмы — да просто взять и поиграть вместе.

«Здесь взрослым важно не лениться, и, повторяю, не авторитарно, не жестко, а очень спокойно, по-дружески, по-человечески [поговорить], насколько это возможно. Это, конечно, им не компенсирует общение со сверстниками, но [поможет] хоть как-то вместе с родителями пережить этот период изоляции. Надо просто быть готовым поддержать ребенка, говорить, что и это мы преодолеем, и с этим мы справимся», — рекомендует детский психолог.

Ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией пока не позволяет говорить, о том, что мэрия Москвы в ближайшие дни откроет классы для всех школьников. Уже есть предложения продлить дистанционный формат еще как минимум на один месяц.