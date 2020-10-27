Документалисты выяснили, что у Елизаветы II есть официальный двойник

Москва, 27 октября. У королевы Великобритании Елизаветы II есть официальный двойник, который уже не один десяток лет играет свою роль. Об этом пишет издание "7Дней.ру".

О наличии двойника у главного лица Британии узнали авторы серии документальных телепрограмм Great Big Story. Они выяснили, что заманчивое предложение стать дублером Елизаветы получила некая работница телестудии BBC Элла Слэк. Ее задача заключалась в том, чтобы находиться на репетиции церемонии у монумента солдатам, павшим во Второй мировой войне, вместо королевы.

По словам Слэк, тогда она получила сообщение от менеджера телестудии. Он передал ей слова королевы, попросившей изменить ее местоположение на самой церемонии. Эльза согласилась заменить королеву на репетиции и справилась с задачей великолепно. С тех пор она выступает двойником Елизаветы II на репетициях торжественных церемоний и телетрансляций.

Ранее сообщалось, что бывший повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, какой десерт больше всего любит королева Елизавета II.