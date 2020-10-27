Ученый рискнул повторно заразиться коронавирусом ради эксперимента

Новосибирск, 27 октября. Российский ученый Александр Чепурнов повторно заразился коронавирусом ради эксперимента.

Научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов решил оценить, как долго действует иммунитет к коронавирусу, полученный после болезни. Первый раз он заболел случайно, второй раз — намеренно, передает «Комсомольская правда».

Чепурнов общался с больными коронавирусной инфекцией, не используя маску. Раз в две недели ученый сдавал тест на заболевание. Защита организма исчезла через шесть месяцев после первого случая болезни. Вирус ушел через две недели, при этом инфекция протекала тяжелее, чем в первый раз, рассказал Чепурнов.