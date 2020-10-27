Президент РФ подписал закон об обязательной диспансеризации военнослужащих

Москва, 27 октября. Российские военнослужащие будут проходить обязательную ежегодную диспансеризацию и проверку на наличие наркотиков в организме. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Новый законопроект был разработан с целью снизить показатели смертности военнослужащих, в частности от болезней системы кровообращения и от онкологических заболеваний.

Закон предусматривает ежегодный медосмотр, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. Правительство РФ вправе определять порядок финансирования расходов, связанных с проведением данных мероприятий.