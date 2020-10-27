Эксперты уверены, что Rail Baltica заработает только на транзите грузов РФ

Вильнюс, 27 октября. Литва, Латвия и Эстония давно стремятся к строительству железной дороги, которая бы отвечала европейским стандартам качества. Это позволило бы связать страны Балтии с Западной Европой и отказаться от использования путей, построенных еще в советское время. Об этом сообщает "Политпазл".

Недавно латвийские власти объявили о начале строительства железной дороги. По предварительным расчетам, укладка новых путей параллельно старым продлится до 2026 года. Стоимость работ на этом участке оценивается в 1,968 млрд евро. При этом Рига готова выделить на работы только 393 млн евро. Общая же стоимость проекта составит 5,8 млрд евро.

Многие эксперты сомневаются в рентабельности проекта. Дело в том, что у Прибалтики на сегодняшний день нет оптимального грузопотока, который бы смог окупить затраты на строительство железной дороги. Именно в этом и заключается главная проблема Rail Baltica.

"Для стран Балтии данный проект имеет скорее политическую важность, так как позволит оградиться от России еще больше, где используют привычную железнодорожную дорогу времен СССР. Однако именно транзит российских грузов может дать Rail Baltica шанс на заработок", — отмечают специалисты.

В последнее время московское руководство постоянно уменьшает поставки отечественной продукции в прибалтийские районы, что отрицательно отражается на железной дороге, которая в той же Латвии находится на грани банкротства. И появление нового полотна вряд ли изменит положение вещей в лучшую сторону.

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