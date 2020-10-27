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Беременная девушка умерла в коридоре женской консультации

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Беременная девушка умерла в коридоре женской консультации

Челябинск, 27 октября. Беременная жительница Копейска скончалась в коридоре женской консультации, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел 26 октября в женской консультации №1. Беременной девушке, находившейся в коридоре медучреждения, стало плохо. Местные врачи оказали ей помощь и вызвали скорую, однако спасти жизнь 23-летней пациентки не удалось.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Известно, что погибшая страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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