Беременная девушка умерла в коридоре женской консультации

Челябинск, 27 октября. Беременная жительница Копейска скончалась в коридоре женской консультации, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел 26 октября в женской консультации №1. Беременной девушке, находившейся в коридоре медучреждения, стало плохо. Местные врачи оказали ей помощь и вызвали скорую, однако спасти жизнь 23-летней пациентки не удалось.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего. Известно, что погибшая страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.