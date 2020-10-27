Инфекционист рассчитал год окончания пандемии коронавируса

Новосибирск, 27 октября. Пандемия коронавируса закончится в 2022 году. Такой срок прогнозирует инфекционист Михаил Фаворов.

Завершение пандемии коронавируса можно ожидать в 2022 году. Однако этот срок может сократить на год вакцина, которой необходимо привить все население страны. Об этом специалист заявил на конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Фаворов отметил, что под вакциной подразумевается препарат, который уже вышел в производство, существует в количестве хотя бы 100 тыс. идентичных между собой единиц и завершил третий этап испытаний. По словам эксперта, это соответствует международному стандарту.

В России тем временем началось производство вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре «Вектор», передает «Вечерняя Москва». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.