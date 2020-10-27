В Госдуме объяснили, каким семьям автоматически начислят выплаты на детей

Семьи, среднедушевой доход в которых равен или ниже двух прожиточных минимумов, могут в беззаявительном порядке получить выплаты на детей. Об этом в комментарии ФАН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий объяснила, какие российские семьи затронет данная мера поддержки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет — до 1 марта 2021 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, выплату могут получить семьи, в которых есть дети в возрасте от полутора до трех лет.

«Как известно, до [достижения детьми возраста] полутора лет родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, получает соответствующее пособие от работодателя или при прямых выплатах из Фонда социального страхования: в соответствии с заработной платой, которую он получал, но не более максимальной суммы, установленной законом. А когда ребенок в возрасте от полутора до трех лет, как правило, выплаты уже прекращались, и граждане оставались один на один со своими финансовыми проблемами в случае, если один из родителей продолжал не работать в силу каких-то причин, или доход семьи был достаточно низким», — объяснила Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что выплаты стали назначать по предложению президента. Затрагивают они те семьи, среднедушевой доход в которых равен или менее двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

«Такая семья имеет право на получение пособия в размере одного прожиточного минимума [установленного в регионе] на ребенка. В среднем сумма составляет около 11 тысяч рублей по России. В зависимости от региона сумма может быть выше или чуть ниже. В связи с тем, что действовали ограничения по коронавирусу, такие пособия оформлялись в беззаявительном порядке», — отметила Бессараб.

Положение о беззаявительном предоставлении выплаты семьям с детьми действовали в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В это время начисление пособия продлевалось автоматически. Со 2 октября в действие снова вступила норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подать соответствующее заявление.

«Решением президента такие [автоматические] выплаты продлены для семей с детьми», — пояснила Светлана Бессараб.

Парламентарий добавила, что в Кабмине РФ сейчас рассматривается вопрос о поддержке семей с детьми, где один или оба родителя потеряли работу.

«По поручению президента сейчас правительство рассматривает вопрос о предоставлении дополнительных гарантий, выплат семьям, где один из родителей или оба потеряли работу и в которых есть дети. В таком случае будет рассмотрен вопрос о выплате максимального пособия по безработице», — подытожила Светлана Бессараб.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что некоторые категории российских пенсионеров в следующем году смогут получить новую денежную надбавку к выплатам. Речь идет о сумме в размере 5600 рублей.