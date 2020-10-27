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Сестра Фриске впервые показала подписчикам фото Шепелева

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Сестра Фриске впервые показала подписчикам фото Шепелева

Москва, 27 октября. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые показала у себя на станице в соцсетях телеведущего Дмитрия Шепелева. Снимок отца своего племенника она разместила в разделе stories в Instagram.

Наталья Фриске нашла дома у своего лучшего друга таблоид, на обложке которого был Дмитрий Шепелев. Сестре Жанны это не понравилась, и она пригрозила своему знакомому "разводом".

Сестра Фриске впервые показала подписчикам фото Шепелева

Наталья не стала бросать едкие комментарии и оскорблять телеведущего и решила просто опубликовать в своем аккаунте журнал с Шепелевым, что стало настоящей неожиданностью для подписчиков. На фотографии телеведущий запечатлен крупным планом.

Сестра Фриске впервые показала подписчикам фото Шепелева

Ранее Наталья Фриске жаловалась, что Дмитрий Шепелев не дает ей возможности видеться с племянником Платоном. Отец покойной Жанны Владимир Фриске откровенно рассказал, что знает "страшную тайну" о телеведущем. По его словам, когда знаменитость болела, то Шепелев оскорблял и утверждал, что та никому не будет нужна. О жестоком обращении телеведущего с Жанной проговорилась и Лера Кудрявцева. Она призналась, что ненавидит за это Шепелева.

"Все знают одну сторону, а я знаю другую — менее прекрасную. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", — разоткровенничалась Кудрявцева.

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