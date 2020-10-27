Сестра Фриске впервые показала подписчикам фото Шепелева

Москва, 27 октября. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья впервые показала у себя на станице в соцсетях телеведущего Дмитрия Шепелева. Снимок отца своего племенника она разместила в разделе stories в Instagram.

Наталья Фриске нашла дома у своего лучшего друга таблоид, на обложке которого был Дмитрий Шепелев. Сестре Жанны это не понравилась, и она пригрозила своему знакомому "разводом".

Наталья не стала бросать едкие комментарии и оскорблять телеведущего и решила просто опубликовать в своем аккаунте журнал с Шепелевым, что стало настоящей неожиданностью для подписчиков. На фотографии телеведущий запечатлен крупным планом.

Ранее Наталья Фриске жаловалась, что Дмитрий Шепелев не дает ей возможности видеться с племянником Платоном. Отец покойной Жанны Владимир Фриске откровенно рассказал, что знает "страшную тайну" о телеведущем. По его словам, когда знаменитость болела, то Шепелев оскорблял и утверждал, что та никому не будет нужна. О жестоком обращении телеведущего с Жанной проговорилась и Лера Кудрявцева. Она призналась, что ненавидит за это Шепелева.