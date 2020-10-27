Россияне потребовали закрыть шоу «Голос» из-за скандалов

Москва, 27 октября. Партия «Коммунисты России» направила Первому каналу письмо с требованием закрыть шоу «Голос».

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин заявил, что авторы инициативы призвали полностью изменить программу, создав новое шоу с иным принципом отбора конкурсантов и членов жюри.

«Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса», — цитирует Сурайкина пресс-служба «Коммунистов России».

Председатель отметил, что саму идею соревнования певцов авторы предложения не считают плохой, однако, по мнению членов партии, проект «утонул в лукавстве и субъективизме». Поводом для обращения к Первому каналу с призывом закрыть «Голос» стало участие в шоу дочери ведущего передачи «Доброе утро» Романа Будникова. По словам Сурайкина, россияне утратили всякое доверие к программе.

«Постоянные призеры — только «блатные» детки, простому молодому исполнителю туда не пробиться», — пояснил представитель «Коммунистов России».

В прошлом году громкий скандал разгорелся на шоу «Голос. Дети». В программе принимала участие дочь певицы Алсу. Звездную семью обвинили накрутке голосов, передает телеканал «360».