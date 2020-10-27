Ксения Бородина неоднозначно ответила на слухи о третьей беременности

Москва, 27 октября. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина ответила поклонникам, которые заподозрили, что она ждет ребенка.

Ранее Бородина опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный на семейном отдыхе в Турции. Ведущая надела черное платье с белыми сердцами, расширяющееся от груди. Из-за такого фасона поклонники Бородиной решили, что она беременна в третий раз.

Сначала знаменитость отвечала на комментарии о возможной беременности смайликом с лицом, закрытым рукой. Однако затем Бородина все же решила написать развернутый, но неоднозначный ответ.

"Ну что, скрывать дальше не вижу смысла. В Турцию мы рванули не просто так — мы с мужем узнали, что ждем ребетеночка", — сообщила ведущая.

Также Бородина заявила, что именно с "интересным положением" связаны ее мешковатая одежда и злость в прямых эфирах.

"Желаю всем испытать такое же счастье, которое сейчас испытываю я! Всех люблю, всем добра!" — подытожила знаменитость.

Текст телеведущая сопроводила множеством смайликов. Скорее всего, относиться серьезно к данному "признанию" не стоит.