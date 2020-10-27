Врач опроверг миф о пользе витамина C для профилактики гриппа

Москва, 27 октября. Популярный миф о пользе витамина C для профилактики вирусных заболеваний опроверг врач-терапевт Владимир Бекетов.

Эффективность витаминов для организма при профилактике и лечении гриппа, ОРВИ и коронавируса научно не подтверждено. По словам специалиста, в клинических рекомендациях не указывают применение витаминных препаратов и прочих биологически активных добавок, передает АГН «Москва».

Медик также предупредил, что злоупотребление витамином С при суточной норме не более одного грамма может стать причиной нарушений менструального цикла и привести к отложениям солей в почках. Прием витаминов не требуется при достаточном потреблении фруктов, овощей и отрубей. Так, в рацион можно добавить тыкву, которая полезна при соблюдении различных диет, сообщает «Вечерняя Москва».