Звезда "Особенностей национальной рыбалки" заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 27 октября. Звезда "Особенностей национальной охоты" Семен Стругачев среди прочих актеров и сотрудников театра имени Ленсовета заболел коронавирусом. По информации ФАН болезнь у Семена Михайловича протекает не в тяжелой форме.

ФАН связался с артистом, чтобы поинтересоваться его здоровьем.

"Я дома лежу, — рассказал актер. — Сейчас сделал КТ, ничего страшного, там всего семь процентов. У меня легкая форма, слава Богу. В петлю не лезу, у меня все нормально. Если бы это не называлось коронавирусом, то я подумал бы, что у меня легкая простуда".

Напомним, сразу 12 человек в Театре имени Ленсовета подхватили коронавирус. По информации нашего издания, у всех сотрудников храма Мельпомены болезнь протекает в легкой форме. Все проходят лечение в домашних условиях.