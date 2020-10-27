Муцениеце показала смелое фото без макияжа

Москва, 27 октября. Актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новым фото и показала, как выглядит после пробежки.

В Instagram Stories на своей странице знаменитость опубликовала довольно смелый снимок. Только что вернувшаяся с пробежки 28-летняя звезда выложила фото, на котором продемонстрировала свое лицо без макияжа и фильтров.

От спортивных занятий на свежем воздухе щеки Муцениеце неравномерно покрылись румянцем. Поклонники получили возможность оценить естественную красоту любимой актрисы.

Через несколько часов Муцениеце снова появилась в Stories, но уже при полном параде и макияже. Актриса рассказала, что отправляется на съемки, но предпочла оставить в секрете, на какие именно.

В последнее время внимание к звезде "Закрытой школы" приковано в связи с ее разводом с актером Павлом Прилучным. Глядя на снимки актрисы в соцсети, поклонники отмечают, что ее экс-супруг многое упустил.