Яна Поплавская ответила на слухи о пластических операциях

Москва, 27 октября. Актриса Яна Поплавская опровергла слухи о сделанных пластических операциях.

На своей странице в Instagram звезда фильма "Красная шапочка" сообщила, что ее часто обвиняют в злоупотреблении услугами пластических хирургов и подтяжками. По словам 53-летней актрисы, она ни разу не пользовалась подобными методами.

"Я ни разу не ложилась под нож пластического хирурга!" — написала возмущенная Поплавская.

Актриса заявила, что секрет ее внешности кроется в тщательном уходе за собой и в косметологических процедурах. Поплавская убеждена, что женщина в любом возрасте должна оставаться красивой и желанной, независимо от профессии. При этом подписчики напомнили звезде "Красной шапочки", что далеко не у всех есть возможность оплачивать дорогостоящие услуги косметолога.

"Извините, я вас очень уважаю, но у водителя трамвая или продавца, да и у многих других специалистов нет возможности ходить по косметологам, по крайней мере, в регионах"; "Мне, к сожалению, не по карману, да и у нас боюсь кому-то довериться, но природа, вроде, не обидела", — написали в комментариях.

Однако были среди ее поклонников и те, кто просто восхитились внешностью актрисы, похвалив за внимательность и любовь к себе.