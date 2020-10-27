Сергей Мигицко рассказал ФАН, как болеет COVID-19

В петербургском театре имени Ленсовета сразу 12 человек заразились коронавирусом. Все они сейчас находятся на больничном, но болезнь протекает в легкой форме: госпитализация никому не понадобилась. Среди заболевших — и лауреат высшей петербургской театральной премии "Золотой софит" Сергей Мигицко. Корреспондент ФАН связался с артистом и поинтересовался его самочувствием.

"Большое спасибо, что интересуетесь, — сказал Мигицко. — Чувствую себя нормально. Скоро собираюсь вернуться на сцену. Так что, спасибо большое. Всего самого доброго!"

По информации Федерального агентства новостей, Мигицко уже пошел на поправку: первый анализ показал отрицательный результат, актер ждет второго результата. Надо отметить, что, несмотря на большое количество заболевших, в театре имени Ленсовета спектакли не отменяют. Только делают замены, если актер не может выйти на сцену из-за коронавируса.