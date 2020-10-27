Дочь Порошиной и Куценко превратилась в роковую брюнетку

Москва, 27 октября. Актриса Мария Порошина опубликовала в Instagram фотографию дочери, рожденную от известного артиста Гоши Куценко. Наследнице знаменитостей на данный момент 24 года, и к своему возрасту она превратилась в настоящую красавицу, однако при этом почти неизвестна публике.

Дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной почти не ведет светскую жизнь, поэтому многие фанаты актеров были не в курсе, как она выглядит и чем занимается. Опубликованный снимок стал удивлением для общественности, так как Полина успела превратиться в роковую брюнетку.

На выложенном в Instagram снимке девушка запечатлена в привлекательном черном платье с открытыми плечами. На ее губах - красная помада, подчеркивающая белоснежную улыбку артистки.

Кроме того, многие неожиданно для себя узнали, что наследница звездной пары решила пойти по стопам родителей. На данный момент юная актриса задействована в спектакле "До+Вла=Тов", который ставится в театре на Таганке.

Многочисленные подписчики Порошиной начали комментировать внешность Полины, сравнивая ее с родителями. Некоторые пришли к выводу, что в лице девушки угадываются черты отца, в то время как другие высказали иное мнении.

"Если ей покрасить волосы в белый цвет, с мамой – одно лицо!" – написал один из комментаторов.

У Порошиной также есть дети от других браков. В замужестве с актером Ильей Древновым она родила трех дочерей, однако развелась два года назад. После этого артистка родила сына Андрея, но разглашать личность отца ребенка до сих пор не хочет.

Что же касается отца Полины, Гоши Куценко, то он недавно тоже привлек внимание СМИ. Как сообщалось ранее, актер недавно сообщил фанатам, что заболел коронавирусом.