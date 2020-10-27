Источник не подтверждает госпитализацию Петросяна с COVID-19

Москва, 27 октября. Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает LIFE SHOT. Источник ФАН не подтвердил соответствующую информацию.

Федеральное агентство новостей не смогло дозвониться до Петросяна и скорой, якобы госпитализировавшей артиста. СМИ сообщили о госпитализации Петросяна в московскую больницу с подозрением на COVID-19. Врачи забрали 75-летнего юмориста на скорой.

Медики оценивают состояние артиста как удовлетворительное, решение о госпитализации принял сам Петросян в силу возраста и рисков осложнений. Данная информация пока не получила официального подтверждения.