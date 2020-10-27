В пандемию из России вывозят меньше электроники, но больше лекарств и еды

Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, вынудили ряд московских предприятий снизить объем экспорта за рубеж электроники и электротехники, транспортных средств и оборудования в среднем на 40-50%. Как сообщил ФАН руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, рост экспортных поставок отмечается в отраслях медицины и фармацевтики, пищевой промышленности.

С начала апреля, когда ограничения из-за пандемии коронавируса распространились на работу московских предприятий, в Департаменте отмечают снижение показателей экспорта сразу в нескольких отраслях (ФАН приводит данные по итогам апреля–июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ощутимо «просела» сфера производства электроники и электротехники — Москва экспортирует на 50% меньше (объем снизился с 970,9 млн до 483,8 млн долларов). Транспортных средств и комплектующих из-за пандемии поставляется меньше на 42 % — здесь объемы поставок от московских производителей упали с 1,1 млрд до 613,4 млн долларов. Также снизились объемы экспортных поставок машин и оборудования из столицы — на 41%, а предприниматели наблюдают снижение доходов от поставок с 505,3 млн до 300,5 млн долларов.

«Для предприятий в этих отраслях, как и для всех экспортно ориентированных компаний столицы, доступен широкий спектр мер поддержки от правительства Москвы, — прокомментировал ФАН руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Предприниматели могут обратиться за получением субсидий и грантов для экспортеров. К этому моменту одобрено более 200 заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму свыше 400 млн рублей».

Для поддержки предпринимателей в период пандемии в апреле в Москве запустился новый сервис по подбору байеров за рубежом. По словам Алексея Фурсина, этой услугой воспользовались 120 компаний, для них проанализировали 81 зарубежный рынок.

«Также были запущены персональные аналитические исследования иностранных рынков, которыми воспользовались 85 предприятий Москвы. Активно развиваются программы экспортной акселерации: успешно продолжается совместный проект МЭЦ и МШУ «Сколково», а IT-компании раскрывают свой экспортный потенциал в рамках проекта МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» (Фонда развития интернет-инициатив)», — добавил Фурсин.

В условиях ограничения «живого экспорта» предприниматели переключились на возможности электронной коммерции: московским компаниям выдаются привилегированные аккаунты на площадках Alibaba.com и Europages.com, а с 2020 года — на площадке ebay.com.

Есть отрасли, которые наоборот, выигрывают в условиях пандемии. Так, волна коронавирусных ограничений не помешала вырасти объему экспорта из Москвы неметаллических материалов и изделий (рост на 52%), медицинских товаров и фармацевтики (рост на 26%) и пищевых продуктов (рост на 9%).

Лидерами примеров больших поставок за рубеж стали турбореактивные двигатели тягой от 60 до 80 кн (за апрель–июль 2020 года объем экспорта этих товаров составил 122,9 млн долларов), саморазгружающиеся вагоны (3,9 млн долларов, а это на 2600% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Явная примета «коронавирусного времени» — рост поставок стеклянных банок для консервирования (на них заработали 3,5 млн долларов, что на 3317% больше, чем в 2019 году).

Также особенно популярны в экспорте этого года оказываются полипропилен, одна из разновидностей полиэтилена и части и принадлежности приборов и устройств для автоматического регулирования или управления.

«Компании этих отраслей также активно пользуются поддержкой правительства Москвы, — отметил Фурсин. — Так, предприятия медицины и пищевой промышленности активно принимают участие в онлайн-бизнес-миссиях. А производители продуктов питания оказались также заинтересованы и в новом формате онлайн-выставок: сейчас они готовятся принять участие в Uzfood (Узбекистан) и Foodexpo (Казахстан). И, разумеется, компании этих отраслей регулярно пользуются остальными инструментами поддержки экспорта».

Виртуальный формат бизнес-миссий позволил даже увеличить число потенциальных покупателей и партнеров из-за рубежа по сравнению с прошлым годом, рассказал Фурсин. Организовать событие на виртуальной площадке оказалось быстрее и проще — такой формат позволяет избежать большого количества ограничений по времени проведения, числу участников, «комнат» для переговоров. Учитывая сохраняющуюся опасность пандемии, в этом году запланированы 14 онлайн-бизнес-миссий.

До конца года пройдут мероприятия с участием представителей Израиля, Республики Корея, Вьетнама, Турции, Саудовской Аравии, Марокко и Бахрейна. Уже состоялись онлайн-бизнес-миссии с Японией, Азербайджана, Индонезии, Сьерра-Леоне и Сенегала, Китая и Германии, а также встреча 24 столичных анимационных студий с партнерами в рамках онлайн-версии кинорынка MIFA. Помимо этого, столичные компании принимают участие в международных отраслевых выставках в онлайн-формате.

По словам Алексея Фурсина, в рамках программы «Сделано в Москве» правительство Москвы финансирует столичным экспортерам до 100% затрат на участие в выставках, а также организует для них деловые встречи в формате MatchMaking с закупщиками, инвесторами и международными компаниями.

«Введенный в связи с пандемией онлайн-формат мероприятий позволил компаниям сохранить возможность презентовать свою продукцию и найти партнеров, — считает Фурсин. — Цифровые профили компаний и виртуальные комнаты переговоров на платформах для проведения онлайн-выставок доступны в некоторых случаях более месяца. Это сделало такой инструмент продвижения продукции более эффективным. Например, совокупный экспортный потенциал договоренностей с трехлетним сроком реализации, достигнутых по итогам международного салона в области дизайна и интерьера Maison&Objet, превысил 10 млн долларов».

Несмотря на пандемию, предприниматели ведут себя еще активнее, а город создает им условия для работы, объясняют в московском Департаменте предпринимательства и инновационного развития. Поэтому даже в условиях коронавируса несырьевой экспорт Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил 18,3 млрд долларов, а аналитики зафиксировали рост показателей в январе-июле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть.