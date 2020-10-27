Солистка Little Big раскрыла свой секрет идеальной фигуры

Москва, 27 октября. Солистка известной группы Little Big Софья Таюрская подробно рассказала о диетах, расстройстве питания и раскрыла секрет идеальной фигуры. Недавно девушка опубликовала весьма откровенные снимки в Instagram и рассказала, как добилась успеха в работе над собой.

Известная исполнительница в своем аккаунте выложила две фотографии разного периода. На одном из них Таюрская запечатлена в 2016 году, после периода "экстремального похудения". Для того, чтобы достичь идеальной стройности, девушка на протяжении трех месяцев питалась исключительно овощами и жидкими супами.

Столь тяжелая диета позволила добиться результата, исполнительница снизила свой вес до 48 килограмм, сфотографировавшись затем топлес. Однако девушка недолго радовалась подобному состоянию. Спустя некоторое время вес резко поднялся на десять килограмм, так как знаменитость "ушла в зажор". Затем начались "качели", которые сильно зависели от настроения исполнительницы. В какие-то моменты она набирала пять килограмм, затем сбрасывала три, затем набирала еще семь.

В конце концов Таюрская столкнулась с расстройством приема пищи и пробыла в этом состоянии порядка трех лет. Однако в конечном итоге исполнительнице удалось привести себя в форму. В этом можно убедиться, если посмотреть на второй снимок, который был сделан летом 2020 года. На этой фотографии девушка весит 58 килограмм, однако выглядит даже лучше, чем ранее. Ей помогли умеренное питание и целый год, проведенный в спортзале, а не изнуряющие диеты.

"Главное, что я поняла: то, как ты выглядишь — твой выбор. Выбираешь пироженку на ночь – будешь толстеть, выбираешь салат за четыре часа до сна – будешь худеть", – объяснила свой подход звезда.

По словам Таюрской, она бы хотела увидеть на весах 48 килограмм, однако не собирается ради этого голодать. С помощью тренировок ей удалось убрать 12 сантиметров с талии, хотя вес тела остался прежним.

Раньше своим способом похудения поделилась и Анфиса Чехова. По ее словам, для эффективного похудения нужно отказаться от сахара.