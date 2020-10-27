В дошкольном и раннем школьном возрасте у многих детей встречается очень деликатная проблема — неконтролируемое опорожнение мочевого пузыря во время сна. Чаще всего это случается по ночам, а наутро ребенок, просыпаясь в мокрой постели, как правило, не может понять, почему это произошло, и остро чувствует вину за содеянное. Между тем данное заболевание, называемое энурезом и определяемое по международной классификации болезней МКБ10 кодом 98.0, не имеет никакого отношения к воле и характеру маленького человека, так как проявляется непроизвольно. Причем далеко не во всех случаях это связано с нарушениями физического здоровья ребенка. О том, как детский энурез может быть связан с микроклиматом в семье и как правильно вести себя родителям, чтобы ребенок избавился от этой проблемы быстро и без последствий, рассказывает психолог Елена Ковалева.

Каким бывает детский энурез и почему он возникает?

Различают первичный и вторичный детский энурез. Первичный проявляется с рождения: то есть у ребенка не существует периодов в жизни, в которых эта проблема ни разу бы не обнаружилась. Что же касается вторичного энуреза, то он возникает после так называемого повреждающего воздействия, то есть было все неплохо, малыш научился пользоваться горшком, перестал писаться в постель, и вдруг спустя какое-то время проблема возвращается снова.

Среди причин возникновения первичного энуреза преобладают те, что связаны со здоровьем: задержка развития центральной нервной системы, особенности развития организма — например, недоразвитость мочевого пузыря, отягощенная наследственность и так далее. Диагноз «энурез» ставится медиками после 5-летнего возраста, однако если, например, ребенок с 3 до 4 лет не писался, а потом все вернулось, то многие родители думают, что, мол, ничего страшного, нам всего лишь 4 года и в этом возрасте ребенок может не хотеть просыпаться, чтобы пойти в туалет. Однако возвращение недержания в этом случае все же тревожный сигнал, получив который нужно задуматься, не связана ли эта проблема с той или иной психологической травмой в жизни ребенка.

«Психологическая травма, стресс или сильнейший испуг, которые по разным причинам могут вмешаться в детскую жизнь, как раз и являются причинами вторичного энуреза, — говорит Елена Ковалева. — Например, это может быть какая-то трудная и напряженная ситуация в семье, и, естественно, ребенок все это чувствует, неважно, сколько ему лет. Также это могут быть трудности в школе или детском садике, рождение брата или сестры, неожиданная разлука с близкими, смена места жительства, внезапная авария, которую увидел ребенок или стал ее участником, и так далее».

Бывает также, что правильный, послушный и ласковый ребенок подавляет свой гнев, потому что родители его таким не принимают. Во сне это подавление естественным образом снимается, и сфинктер мочевого пузыря «снимает» контроль напряжения. Также энурез может быть спровоцирован родительским подавлением активности ребенка.

«Это как раз то самое «не бегай, не лазай, не мешай, не кричи, веди себя прилично», звучащее с периодичностью раз в минуту, — уточняет Елена Ковалева. — Куда-то эти ограничения должны вылиться, и зачастую они выливаются именно в энурез. Недаром, как сказал известный психолог Александр Лоуэн, «энурез — это возможность поплакать вниз, когда это запрещают делать глазами».

Ну и, конечно же, одной из причин энуреза может стать гиперопека ребенка, которая ослабляется лишь во время сна.

Существуют ли особенности протекания энуреза у мальчиков и девочек?

Согласно статистике, мальчики подвержены энурезу гораздо чаще — примерно раза в два. У девочек с этим «попроще». Но, с другой стороны, если эта проблема обнаруживается у девочки, то, конечно же, есть смысл обследовать ее с точки зрения женского здоровья, выяснить, нормально ли работает мочеполовая система. Ведь детская гинекология тоже существует, и ее никто не отменял.

«Но, опять же, я, как человек, склонный к психосоматическому подходу, всегда говорю, что ничего не бывает просто так, — отмечает Елена Ковалева. — И если все было нормально, но вдруг случилось то, что случилось, этому всегда есть психологическая причина, и нужно искать ее рядом с собой».

По словам нашего эксперта, проблема часто заключается в том, что взрослые не хотят видеть причину в себе и пытаются найти ее в здоровье ребенка и каких-то других внешних условиях, не связанных с семьей. Именно в этом зачастую и состоит трудность лечения детского энуреза.

«Кроме того, существует и такой пережиток, когда взрослый искренне считает, что ребенок просто ленится, не хочет, саботирует и так далее. Но на самом деле нужно очень хорошо понимать, что энурез — это абсолютно не контролируемое ребенком состояние. Ругать его, наказывать, взывать к совести — это значит лишь усиливать негативное воздействие. Ведь ребенок и без того чувствует себя провинившимся, плохим. Падает его самооценка, но при этом сделать он с этим ничего не может. Растут напряжение и тревога, и все это начинает еще активнее воздействовать на процессы, связанные с энурезом», — добавляет Елена Ковалева.

Может ли энурез пройти сам по себе?

Может, однако, если речь идет уже о более позднем возрасте (существует даже такое понятие, как «подростковый энурез»), то сильно расслабляться все же не стоит, считает наш эксперт.

«Если для лечения энуреза вы ничего не делали, то это значит, что просто наступила стадия ремиссии, после которой в какой-то момент снова наступит активность, и случится это при каком-то спусковом крючке — событии, вызвавшем стресс у ребенка, — разъясняет наш эксперт. — Поэтому не стоит радоваться раньше времени, а имеет смысл все-таки подумать о том, какие меры необходимо принять для полного излечения».

В каком возрасте следует предпринимать какие-либо действия относительно энуреза и к какому врачу обращаться?

Если ребенок 1,5-2 лет был приучен к горшку и хорошо контролировал себя, но потом через какое-то время стал регулярно просыпаться в мокрой постели, то есть смысл обращаться к врачу. Если ему 3-4 года и он просыпается в мокрой постели чаще чем один раз в три недели, то консультация врача также необходима. Почему? Потому что во многих случаях причиной может быть банальная мочеполовая инфекция. Сначала нужно рассказать о проблеме педиатру, с тем чтобы он направил маленького пациента к урологу, и если тот не увидит серьезных проблем в своей сфере, то в дело вступает невролог.

«Однако существует один нюанс: как правило, неврологи начинают сразу же лечить ребенка психостимуляторами, антидепрессантами и другими серьезными лекарствами, пусть и приспособленными к детскому возрасту, — говорит наш эксперт. — Поэтому после получения ответа врачей, что ничего серьезного со стороны мочеполовой системы нет, но тем не менее энурез имеется, я бы все-таки рекомендовала пойти к психологу. Ведь в этом случае в основе процесса, скорее всего, лежит психологическая травма, которая и включила такой защитный механизм. И тогда это можно убрать без серьезных антидепрессантов и психотропных лекарственных веществ. Убрать причину, которая, быть может, находится в семейной системе, вместо того чтобы предлагать ребенку «волшебную таблетку», — это, по-моему, гораздо гуманнее и экологичнее».

Как вести себя родственникам ребенка, страдающего энурезом?

Можно и нужно — излучать спокойствие и уверенность, потому что ребенок очень четко считывает ваше отношение и, естественно, примеряет это на себя. Поэтому если энурез у вашего ребенка слишком сильно и явно выбивает вас из колеи, то он будет лишь усиливаться. Нельзя — ругать, критиковать, нервничать, расстраиваться, обсуждать эту проблему при ребенке, акцентировать на ней внимание.