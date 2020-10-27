Военный эксперт напомнил о возможном союзе нацисткой Германии и США

Москва, 27 октября. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал о весьма пронацистских настроениях в США в период Второй мировой войны. По мнению специалиста, Вашингтон был в шаге от становления союзником Берлина. Об этом пишет издание "ПолитРоссия".

Соединенные Штаты официально вступили во Вторую мировую войну только в декабре 1941 года, после того, как Перл-Харбор был атакован японской авиацией. Однако на протяжении достаточно долгого времени в Америке были очень сильны прогерманские настроения, так как на территории США проживало огромное количество этнических немцев.

"Угроза того, что Соединенные Штаты будут союзниками нацистской Германии, была более чем реальной. Из-за немецкого населения", — объяснил Кедми.

На данный момент почти никто не вспоминает об этом, но в Америке прошло значительное число демонстраций в поддержку Гитлера. Они были организованы этническими немцами, которых руководство страны опасалось как до начала войны, так и после нее.

Именно из-за популярности нацисткой Германии, по мнению Кедми, Вашингтон закрыл границу для евреев в годы войны. В Белом доме опасались реакции сочувствующих нацистам американцев и дополнительной вспышки антисемитизма в стране.

Яков Кедми достаточно часто обращает внимание на судьбоносные исторические события, изменившие карту мира. Недавно специалист прокомментировал развал СССР и рассказал о том, какое впечатление на него произвел первый и последний президент Советского Союза. Кедми поделился своими мыслями по поводу того, что именно стало причиной развала государства и какое отношение к этому процессу имеет Гобачев.