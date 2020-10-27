Закрытие клубов и масочный режим: все о новых ограничениях Роспотребнадзора

Москва, 27 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила рекомендации по введению новых ограничений из-за коронавируса в РФ. Правила коснулись работы ночных заведений, масочного режима и людей, находящихся в группах риска.

Ночные прогулки

Кафе, рестораны, бары, столовые и бистро, работающие в ночное время суток, с 27 октября начнут изменять графики работы. Им могут запретить осуществлять деятельность с 23:00 до 06:00 по местному времени. Ограничения на зрелищно-развлекательные мероприятия носят рекомендательный характер во всех регионах России. Например, в Москве не планируют закрывать ночные заведения.

Власти Петербурга первыми приняли соответствующее решение. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о запрете деятельности заведений общепита в ночное время. Согласно документу, правило будет действовать до 29 ноября.

Подобные защитные меры призваны стабилизировать эпидемиологическую обстановку в стране. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что уже в первой декаде декабря Россия выйдет на плато по коронавирусу. Есть вероятность, что суточные показатели заболеваемости придут к нулю.

Масочный режим

Роспотребнадзор объявил о введении обязательного масочного режима, то есть все россияне теперь обязаны носить средства защиты в людных местах: на парковках, в лифтах, общественном транспорте. Распоряжение подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Медики за минувшие сутки подтвердили 16 550 новых случаев COVID-19 в 85 регионах России. При этом полностью выздоровели 12 844 человека. Всего с начала пандемии врачи зафиксировали свыше 1,5 млн зараженных. Скончались 26 589 пациентов.

При легком течение COVID-19 медицинские специалисты рекомендуют проходить лечение на дому. Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предлагает обеспечивать россиян с подозрением на коронавирус лекарствами бесплатно, поскольку минимальная стоимость такого лечения превышает 2 тысячи рублей.

Дополнительные меры

Регионы России должны в ближайшее время ввести дополнительные ограничения для защиты людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Они обладают повышенным риском осложнения при коронавирусе, вплоть до летального исхода. Региональные власти обязаны позаботиться об этих гражданах.

Россияне могут обезопасить себя от заражения коронавирусом, соблюдая все предписания Роспотребнадзора. Помимо этого, в профилактических целях рекомендуется использовать различные препараты, среди которых — рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α) и умифеновир. Таблетки можно применять, например, после контакта с заболевшим.