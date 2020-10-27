Военный политолог назвал новые вызовы безопасности Союзного государства

Череда событий в Белоруссии, начавшаяся после выборов президент республики, в определенной степени озаботила все Союзное государство. Об этом в комментарии ФАН заявил военный эксперт, политолог Андрей Кошкин. Он объяснил, как Москва и Минск обеспечивают безопасность на границе Союзного государства и НАТО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что обстановка на границе Союзного государства со странами НАТО остается неспокойной.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Глава ведомства добавил, что Минобороны России рассматривает обеспечение безопасности Союзного государства в числе приоритетных задач. Белорусский коллега Шойгу, министр обороны Виктор Хренин, добавил, что в сопредельных с республикой странах растет число учений НАТО и усиливается присутствие армии США.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснил, что у России и Белоруссии существует план обеспечения безопасности Союзного государства, где прописаны совместные мероприятия стран, в том числе учения.

«На сегодняшний день оказалось, что план этот был не выполнен в полном объеме, и Шойгу докладывал, что выполнение плана возможно до конца года на 70% — даже не на 100%», — сказал Андрей Кошкин в комментарии ФАН.

Эксперт отметил, что рабочие встречи представителей Москвы и Минска нацелены на решение основных задач.

«Эти планы и мероприятия пишутся не для того, чтобы они просто существовали. Возникают новые угрозы, на которые необходимо совместно реагировать. События, которые всколыхнули всю Белоруссию, в определенной степени озаботили все Союзное государство. Выборы президента показали, что есть новые вызовы. А после того, как на границах стали проводить вдруг учения войска, входящие в состав НАТО, потребовались соответствующая подготовка и учебно-боевые действия Белоруссии и России», — объяснил Андрей Кошкин.

Если же говорить об обеспечении безопасности Союзного государства, сейчас можно выделить четыре основные позиции, добавил эксперт.

«Первая позиция: у нас есть план. Вторая — этот план надо выполнять. Третья — возникают новые угрозы, на которые надо адаптивно реагировать. Четвертая позиция — эта работа идет весьма интенсивно: не в авральном режиме, но плотно и адекватно. Как результат — встреча двух министров обороны», — резюмировал Андрей Кошкин.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Белоруссия готовятся к совместным учениям «Запад-2021». Последний раз подобные совместные маневры состоялись в 2017 году. В сентябре 2020 года состоялись совместные учения «Славянское братство — 2020».