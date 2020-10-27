Экс-любовница Тарзана раскрыла правду о стриптизере

Москва, 27 октября. Тренер по речи Ксения Чернова откровенно рассказала, зачем приняла решение раскрыть подробности отношений с супругом певицы Наташи Королевой, стриптизером Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. В беседе с "Пятым каналом" девушка пояснила, что просто хотела поддержать бывшего любовника и избавиться от конкурентки — актрисы Анастасии Шульженко.

Чернова решила раскрыть всю правду о стриптизере.

"Мне стало жалко его. Мой основной посыл был в том, что он живой человек, всякое может быть, но преследовать за то, что он оступился, это просто низость. Создавать ситуации, которые создает Настя, — это верх цинизма», — с возмущением сказала Ксения Чернова.

Тренер по речи также отметила, что Тарзан умеет сводить женщин с ума благодаря своей энергетике, при этом он "не особо сдерживает" желание кем-то обладать. Как отметила Ксения, она пошла на программу "На самом деле" и прошла детектор лжи, чтобы поддержать Глушко, роман с которым оставил у нее только приятные воспоминания.

По словам Ксении, вся история с Шульженко — не более, чем грязный пиар. Девушка назвала Тарзана "нормальным мужиком", который слишком доверяет окружающим.

"Он наивный слегка. Я представляю, насколько больно отзывается в нем и в Наташе вот эта вся ситуация. Я не хотела идти на эту передачу и рассказывать это", — объяснила свое решение Ксения.

По ее словам, она стала участницей программы лишь для того, "чтобы исправить ситуацию, чтобы эта травля прекратилась".

Напомним, буквально вчера еще одна актриса объявила себя очередной любовницей Тарзана. Речь как раз идет о Ксении Черновой. Она уточнила, что тоже имела с близость со стриптизером, однако не планирует заявлять на него права, как это делает Шульженко.