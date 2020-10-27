Политолог рассказал, как избежать хаоса и жертв в Белоруссии

В Белоруссии нужно привлечь к уголовной ответственности граждан, которые стимулируют белорусское общество к незаконным действиям в стране. Если их деятельность пропустить мимо ушей, то ситуация в республике перейдет в состояние хаоса с неизбежными человеческими потерями. Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен обеспечить безопасность населения, чтобы доказать, что он является главой государства на самом деле, а не по результатам голосования. Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог Алексей Мухин.

Ранее белорусский лидер сообщил о развертывании против страны террористической войны по отдельным направлениям. Как он пояснил, протестующие готовят диверсии на железнодорожном транспорте.

"Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс?! Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это — действия организованных преступных групп с признаками терроризма", — отметил Лукашенко.

В то же время Лукашенко напомнил, что давал указание правоохранительным органам работать аккуратно, даже несмотря на то, что острый период прошел и "протестуны болтаются по улицам". Однако сейчас глава государства констатирует, что оставшаяся часть недовольных граждан "радикализировалась".

"Мы видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. Я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли", — добавил президент.

По словам главы центра политической информации Алексея Мухина, призывы к белорусам более радикально действовать по отношению к властям со стороны политиков из Польши или Литвы являются поддержкой международного терроризма.

"Они должны квалифицироваться соответствующим юридическим образом. Я не думаю, что западные политики на это пойдут. Другое дело, они могут стимулировать белорусское общество к незаконным действиям через подконтрольные медиаресурсы. Но привлечь их к ответственности за это будет крайне сложно. Они будут ссылаться на независимость медиа. А уголовная ответственность для медиаперсон, которые этим занимаются, должна наступить в обязательном порядке. Если пропустить это мимо ушей, то ситуация перейдет в состояние хаоса с неизбежными человеческими потерями", — рассказал Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас перед белорусскими властями стоит задача не защиты конституционного строя, а безопасности населения страны, утверждает собеседник ФАН.

"Я считаю, у Лукашенко нет иного выхода, как обеспечить эту безопасность [кроме как привлечь к уголовной ответственности граждан за призывы к терроризму]. Этим он докажет, что является главой государства на самом деле, а не по результатам голосования", — подчеркнул эксперт.

Справится ли Лукашенко с нестабильностью в стране — большой вопрос, считает политолог.

"Лукашенко продолжает политику многовекторности. Я не знаю, что он пообещал своим западным партнерам. Если исходить из того, что Лукашенко является суверенными главой государства, тогда он справится с этой ситуацией. Если у него есть обязательства перед западными партнерами, то нет", — поделился мнением Мухин.

В любом случае протесты с каждым днем становятся более радикальными, поясняет политолог. Он объясняет, что обычно так происходит всегда.

"Сначала это мирный протест, затем он становится буйным. Потом начинается маргинализация протеста с неизбежной эскалацией конфликта и жертвами. Это просто три стадии одного процесса. Можно купировать протест на первой или второй стадии, но и возможно получить третью", — резюмировал эксперт.

Напомним, протесты в Белоруссии проходят с 9 августа после подведения итогов президентских выборов, на которых, по информации белорусского ЦИК, более 80% голосов получил Александр Лукашенко. Его оппонент Светлана Тихановская, набравшая около десяти процентов голосов, отказалась признать поражение и призвала сторонников выходить на улицы. Координация протестов осуществляется с территории Литвы и Польши, в том числе при помощи сети Telegram-каналов Nexta, один из которых минским районным судом уже был признан экстремистским.