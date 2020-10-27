Смертельно опасная «игра» ради лайков набирает популярность у детей в Пензе

Пенза, 27 октября. Автомобилисты города Пензы столкнулись с необычными играми местных подростков. Как стало известно ФАН, молодые люди намеренно перебегали дорогу в неположенных местах перед движущимися автомобилями, в то время как сверстники вели съемку происходящего на мобильные телефоны.
Данный инцидент вызвал у автомобилистов много негативных эмоций. В местном автомобильном сообществе соцсети "ВКонтакте" появился соответствующий пост, призванный обезопасить автомобилистов от подобных ситуаций.
"По улице Терновского, 222, подростки в неположенном месте перебегают дорогу перед движущимися автомобилями. Часть стоит на противоположной стороне и снимают. Может, родители узнают своих детей. Не дай бог произойдет страшное, виноват будет водитель. Дата и время на регистраторе неверные, берегите себя и своих близких", — написал горожанин.
Пензенские автомобилисты подметили, что подобные шалости могут поставить под удар не только самих подростков, но и законопослушных водителей.
"Остановились бы и отвезли родителям или в полицию", — посоветовал неравнодушный горожанин.
Автовладельцы взволнованы тем, что подобные поступки стали совершаться подростками все чаще. Сообщения о нарушениях приходят из разных районов города.
Пензенские автомобилисты уверены, что причиной для такого поведения могут служить различные видеохостинги, которые помогают подросткам самоутверждаться за счет "лайков" других пользователей.
"Чего только не сделаешь ради лайков в соцсетях!" — вынес вердикт один из водителей.