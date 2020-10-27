Смертельно опасная «игра» ради лайков набирает популярность у детей в Пензе

Пенза, 27 октября. Автомобилисты города Пензы столкнулись с необычными играми местных подростков. Как стало известно ФАН, молодые люди намеренно перебегали дорогу в неположенных местах перед движущимися автомобилями, в то время как сверстники вели съемку происходящего на мобильные телефоны.

Данный инцидент вызвал у автомобилистов много негативных эмоций. В местном автомобильном сообществе соцсети "ВКонтакте" появился соответствующий пост, призванный обезопасить автомобилистов от подобных ситуаций.

"По улице Терновского, 222, подростки в неположенном месте перебегают дорогу перед движущимися автомобилями. Часть стоит на противоположной стороне и снимают. Может, родители узнают своих детей. Не дай бог произойдет страшное, виноват будет водитель. Дата и время на регистраторе неверные, берегите себя и своих близких", — написал горожанин.

Пензенские автомобилисты подметили, что подобные шалости могут поставить под удар не только самих подростков, но и законопослушных водителей.

"Остановились бы и отвезли родителям или в полицию", — посоветовал неравнодушный горожанин.

Автовладельцы взволнованы тем, что подобные поступки стали совершаться подростками все чаще. Сообщения о нарушениях приходят из разных районов города.

Пензенские автомобилисты уверены, что причиной для такого поведения могут служить различные видеохостинги, которые помогают подросткам самоутверждаться за счет "лайков" других пользователей.