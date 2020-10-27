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Закрутившая роман с Жигуновым Заворотнюк чуть не довела мужа до суицида

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Закрутившая роман с Жигуновым Заворотнюк чуть не довела мужа до суицида

Москва, 27 октября. Бывшая жена Сергея Жигунова Вера Новикова рассказала, как звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк чуть не довела своего мужа Дмитрия Стрюкова до суицида.

Роман между Жигуновым и Заворотнюк, который зародился на съемках сериала "Моя прекрасная няня", очень тяжело переживала тогдашняя жена артиста. Новикова призналась, что на фоне этих скандалов она сошлась с мужем Заворотнюк, который был предан "няней Викой".

Закрутившая роман с Жигуновым Заворотнюк чуть не довела мужа до суицида

Однажды они разговорились, и мужчина выдал шокирующие подробности о своем отношении к увлечению жены. Как вспоминает Новикова, мужчина даже хотел свести счеты с жизнью из-за измены любимой супруги.

"Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия", — сказала Новикова в эфире программы "Судьба человека".

Впрочем, актриса не исключила, что эти откровения были сделаны специально, чтобы вытащить из нее какие-нибудь признания для "слива" журналистам. Новикова все же немного раскрылась Дмитрию. После этого разговора в прессе появился материал, в котором утверждается, что жена Жигунова якобы на грани и хочет покончить с собой. По словам звезды, она поняла, что к появившейся в прессе "сенсации" причастен бывший муж Заворотнюк, передает издание "Дни. ру".

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