СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Калининграде

Калининград, 27 октября. Следователи возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре Калининграда.

Пожар в медучреждении по улице Гончарова произошел в ночь на 27 ноября. Сотрудники МЧС обнаружили тела трех мужчин. По предварительной версии калининградских следователей, в сгоревшем здании находился центр реабилитации алко- и наркозависимых пациентов.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает на официальном сайте СК. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.