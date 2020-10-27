Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Калининграде

62

СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Калининграде

Калининград, 27 октября. Следователи возбудили дело после гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре Калининграда.

Пожар в медучреждении по улице Гончарова произошел в ночь на 27 ноября. Сотрудники МЧС обнаружили тела трех мужчин. По предварительной версии калининградских следователей, в сгоревшем здании находился центр реабилитации алко- и наркозависимых пациентов.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает на официальном сайте СК. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Новости партнеров