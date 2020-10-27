Минприроды приняло решение снять Гудкова с поста главы РЭО

Москва, 27 октября. Илья Гудков покидает пост генерального директора ППК "Российский экологический оператор". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

Такое решение было принято по окончании разработки федеральной схемы по обращению с отходами, обработке и утилизации мусора. Она является основой для эффективного ввода цифровизации данной сферы и включает в себя расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, которые были обозначены президентом РФ Владимиром Путиным. Работа осуществляется с целью создания данной отрасли более прозрачной.

"Восемь месяцев – не такой уж и большой срок для выполнения важной и сложной задачи, которая для меня была основной. Сюда входит и сокращение в два раза захоронения. Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет – судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением", — прокомментировал Илья Гудков.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ после рассмотрения схемы будет принято решение, послужит ли она основой детального плана реализации реформы.