Лукашенко дал клятву белорусскому народу

Минск, 27 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал клятву народу республики. Об этом он заявил на совещании по подготовке к очередному всенародному собранию.

По словам белорусского лидера, он "клянется на излете своей президентской жизни решать все вопросы", в том числе вопросы по Конституции Белоруссии, о чем его просит народ республики. Лукашенко подчеркнул, что жители Белоруссии хотят безопасной жизни, так как поняли, что в любой момент могут ее потерять.

«И Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва», — заверил белорусский президент.

Он подчеркнул, что власти обязаны обеспечить народ Белоруссии всеми возможными и доступными по закону средствами.