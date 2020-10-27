Финансист рассказал, чем руководствоваться при выборе кредита

Личные финансы требуют не только увеличения заработка, но также контроля трат. К обязательным тратам можно отнести кредитные продукты, которые хочешь не хочешь, а платить приходится. Об этом в комментарии ФАН рассказал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

"На самом деле, не каждый кредит является абсолютным злом. Кредит можно и даже в какой-то мере нужно брать тогда, когда это повлечет за собой уменьшение совокупных трат, увеличение ресурса времени и повышение систематического дохода. Например, кредит на жилье позволяет уменьшить траты на аренду, а значит, увеличить доходы семьи. Кредит на недорогой автомобиль позволяет экономить на продуктах, а также транспортных услугах", — пояснил Артем Звездин.

Кроме того, заметил эксперт, на автомобиле можно подрабатывать в такси, "если совсем прижмет". Кредит, который позволит вам больше зарабатывать, либо быть более свободным, — это хороший кредит. Кредит, который берется, чтобы просто купить "обновку", — это плохой кредит.

"На Западе часто говорят: "У самых бедных людей — самые лучшие холодильники". Эта расхожая фраза полна жизни, ведь именно бедные люди чаще совершают покупки для «обновки», покупки, которые не несут за собой улучшения качества жизни", — добавил Звездин.

Приобретая любую технику в кредит, следует задать себе ряд контрольных вопросов: способна ли покупка в кредит повлечь за собой сокращение затрат времени, долгосрочную экономию личного бюджета, дополнительный долгосрочный доход?

"Если ни на один из вопросов нет положительного ответа, то от кредита стоит отказаться. Потому что кредит повлечет за собой не только ухудшение материального положения, но и фактическую потерю в деньгах (в связи с устареванием техники). В среднем техника теряет в стоимости 5-15% после того, как вы переступаете порог магазина. Таким образом, даже при условии полного погашения кредита и отсутствия переплат по нему, вы уже потеряли как минимум 5-15%", — рассказал Звездин.

Более того, техника имеет свойство дешеветь в связи с естественным устареванием. Все зависит от модели и бренда: чем она лучше, тем меньше будет происходить потеря в цене. Речь идет о падении на 10-15%. Буквально за 2-3 года смартфон (именно столько в среднем люди им пользуются) потеряет в стоимости 20-40%, считает эксперт.

"Нетрудно догадаться, что убыток при покупке телефона в кредит составит минимум 20%. Плюс переплата по кредиту за использование. Ставка по потребительскому кредиту зависит от банка, официального дохода заемщика и кредитной истории. В среднем ставка по потребительскому кредиту находится на уровне 12-18%. Переплата за использование кредита размером 35 тысяч рублей за три года составит 8673 рубля или 24,78%", — пояснил Звездин.

Фактически, обратил внимание эксперт, приобретая телефон в кредит на три года, вы потеряете почти половину его стоимости. Сумма достаточно высока, учитывая, что ничего, кроме эстетики, она в вашу жизнь не принесла. В то же время наличие постоянного хронического стресса из-за страха невозможности заплатить по счетам, безусловно, скажется на здоровье и не добавит радости.

"Почти 17% кредитов оказываются невозвратными. На первом месте по уровню просрочки находится потребительский кредит, на втором — кредитные карты, далее — авто и ипотечный кредит. Это можно связать с тем, что потребительский кредит, как и кредитную карту, чаще используют, покупая потребительские товары и услуги. Если покупка машины может предоставить дополнительный доход и экономию средств, ипотечный может сократить расходы на жизнь, то потребительский кредит чаще, увы, приводит только к увеличению расходов", — добавил эксперт.

Резюмируя, Артем Звездин заметил, что все зависит от того, куда конкретно этот кредит будет тратиться. Покупка в кредит телефона в качестве подарка — плохая идея, как и покупка золотых украшений.