Пьяному солдату ВСУ выбили челюсть во время драки

Луганск, 27 октября. Украинские военнослужащие, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку в парковой зоне Попасной с местными жителями. Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, передает "ЛуганскИнформЦентр".

По его словам, инцидент произошел 26 октября. Трое военнослужащих 30-й бригады ВСУ самовольно покинули часть и уехали в магазин, расположенный в населенном пункте Попасная за алкоголем. Они начали распивать спиртное в парковой зоне, местные жители выразили недовольство их поведением.

"В ходе завязавшейся драки одному из военнослужащих сломали челюсть, еще один получил сотрясение мозга. Двое местных жителей также получили травмы", – сообщил Осадчий.

На место прибыл наряд полиции и остановил перепалку, участники конфликта задержаны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Луганской Народной Республики перехватили беспилотник украинских силовиков при попытке пересечения республики.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако официальный Киев регулярно нарушает пункты соглашения.