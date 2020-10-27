Александр Домогаров ответил на слухи о болезни из-за резкого похудения

Москва, 27 октября. Российский актер Александр Домогаров объяснил причину своего резкого похудения и раскрыл источник бодрости.

Поклонники звезды "Бандитского Петербурга" были в шоке, увидев любимого артиста сильно похудевшим. Некоторые подумали, что артист страдает от серьезного недуга. Как оказалось, никакой болезни у артиста нет, и диеты он не придерживается.

"Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", — сказал артист в интервью изданию "СтарХит".

Исполнитель, говоря о том, как ему удалось сбросить 10 килограммов, заявил, что свою роль сыграл спектакль "Ричард III". После показа постановки, по словам актера, он сбрасывает по полтора килограмма.

Артист также рассказал, что секрет его бодрости кроется в употреблении милдроната (мельдоний). Несмотря на то, что препарат запрещен для профессиональных спортсменов, он помогает артисту чувствовать себя бодрым. Домогаров добавил, что также занимается плаванием и ездит на рыбалку, передает Пятый канал.