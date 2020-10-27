Мошенник из Красноярска «объел» рестораны почти на 200 тыс. рублей

Красноярск, 27 октября. Мужчина взломал программу с бонусами и бесплатно питался в ресторанах Красноярска. Мошеннику грозит до двух лет лишения свободы.

Следствие установило, что 30-летний мужчина взломал мобильное приложение и начислил себе бонусы. Злоумышленник использовал их в ресторанах и ночных клубах Красноярска, сообщает "КП".

Мужчина "наел" в местном суши-баре на 62 тыс. рублей. Общая сумма ущерба от действий мошенника составила 192 тыс. рублей. Жителю Красноярска грозит тюремный срок, также он должен возместить то, что "наел" в местных заведениях.