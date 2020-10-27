Вирусолог Альтштейн дал прогноз, как долго продлится масочный режим

Вакцинация населения от коронавируса не отменит необходимость носить маски, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в скором времени люди откажутся от медицинских масок. По словам главы ведомства, для защиты от новой коронавирусной инфекции уже созданы вакцины, они позволят отказаться от масок.

Вирусолог Альтштейн не разделяет уверенность Поповой в том, что вскоре масочный режим будет отменен. По мнению врача, вакцинация населения займет продолжительное время, поэтому необходимость пользоваться индивидуальными средствами защиты сохранится. Специалист дал прогноз, что масочный режим продлится еще долго.

"С моей точки зрения, это неправильно. Люди еще долго, даже воспользовавшись вакциной, будут носить маски. Одномоментная вакцинация всего населения, даже одной Москвы, невозможна, это очень долгий процесс. В Москве будет очень много непровакцинированных людей, поэтому масочный режим не должен быть отменен в связи с вакцинацией", — уверен специалист.

Альтштейн добавил, что после прививки от коронавируса необходимость носить маску остается.

К настоящему моменту в России созданы и уже получили регистрацию две вакцины от коронавируса — "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" — разработка экспертов новосибирского центра "Вектор". Известно, что в настоящее время специалисты Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН также работают над созданием живой вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что организация может в скором времени получить возможность рекомендовать применение вакцины от коронавируса, произведенной в России.