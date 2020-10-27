Доктор Мясников предложил закончить дискуссии о пользе и вреде масок

Москва, 27 октября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников предложил закончить дискуссию о пользе и вреде ношения масок и продолжить соблюдать предписанные Роспотребнадзором требования.

Доктор в своем Telegram-канале написал, что не стоит обострять ситуацию, поскольку в России и так складывается непростая обстановка. По словам Мясникова, маски необходимо носить, потому что они могут ограничить распространение коронавирусной инфекции.

При этом на вопрос, могут ли эти средства защиты нанести вред человеку, врач сообщил, что только в редких случаях респираторных заболеваний. Несмотря на существующие сомнения в эффективности масок, большинство стран придерживаются соответствующего ограничительного режима.

Роспотребнадзор ранее предписал россиянам в обязательном порядке носить маски в общественных местах, передает "Ридус". Соблюдать масочный режим необходимо в транспорте, такси, на парковках и в лифтах.