Вашингтон, 27 октября. Соединенные штаты Америки могут попасть в ядерную ловушку России. Об этом сообщают журналисты интернет-издания The National Interest, статью которого перевело издание "ПолитРоссия".

По мнению автора публикации Моргана Виртлина, США поздно начали думать про обновление своего ядерного оружия. Контроль вооружения стоит продолжать, если оно служит для защиты американского народа.

"Ядерная заморозка — это не дипломатическая победа Вашингтона. В дальнейшем это может стать похоронным звоном по ядерной триаде США", — отметил журналист.

Как пишет Виртлин, Москва и Вашингтон на сегодняшний день очень близко подошли к соглашению по временной заморозке количества ядерных боеголовок. Есть вероятность того, что обе страны могут продлить еще на год договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Для американского сдерживания это может обернуться настоящей катастрофой.

Россия начала модернизацию ядерных сил в 2006 году, а в 2019 году была завершена примерно на 80%. США же к модернизации только приступили. Инфраструктура производства ядерного оружия Соединенных Штатов относится к 1950-м годам или даже раньше.

Россия готова к ядерной заморозке только потому, что страна почти закончила модернизацию своих ядерных сил. Для США даже однолетнее временное замораживание может иметь пагубные последствия, поскольку ядерная модернизация находится в плачевном состоянии.