Здоровье ротовой полости зависит от качества и регулярности ухода за зубами. Но иногда к привычному комплекту из щетки и пасты стоматологи рекомендуют добавить специальные средства. Среди них ирригатор — небольшой аппарат, предназначенный для удаления микрочастичек пищи с поверхности зубов и массажа десен.

Кому полезно это устройство? Когда нужно им пользоваться? Как выбрать ирригатор и какой из тех, что предлагают производители, назвать лучшим? С помощью врача-гигиениста сети стоматологических клиник «Все свои!» Сабины Чистяковой ФАН составил собственный рейтинг ирригаторов для полости рта 2020 года. И подготовил подборку рекомендаций по выбору устройства.

Назначение ирригатора

При некачественном очищении ротовой полости пища и зубной налет становятся местом размножения патогенных бактерий. Они провоцируют развитие неприятных и опасных заболеваний. Следствием недостаточного ухода становится кариес — разрушение зубной эмали и глубоких слоев зубов. А также воспалительные процессы в ротовой полости — гингивит, пародонтит.

К сожалению, зубной щеткой не всегда удается удалить все «ненужное» с поверхности зубов. Есть участки, до которых щеткой просто не дотянуться. Это зубы, расположенные в глубине ротовой полости, которые сложно очистить привычным способом. И промежутки между ними, где пища и налет могут сохраняться очень долго. У некоторых людей таких «труднодоступных мест» еще больше.

«Ирригатор — это аппарат для каждого человека, который заботится о здоровье и чистоте полости рта, — комментирует Сабина Чистякова. — Но особенно он необходим после установки коронок и брекетов для профилактики развития кариеса и пародонтита, борьбы с неприятным запахом в полости рта».

По словам врача, польза устройства заключается в эффективном удалении микрочастиц пищи из труднодоступных участков в полости рта: межзубных промежутков, вокруг брекетов, имплантов, коронок. Водяная струя помогает бережно очистить участки, куда невозможно дотянуться зубной щеткой, и массирует десны, улучшая кровообращение.

Виды устройств

Ирригаторы различают по принципу подачи воды и портативности, тогда как их техническая «начинка» не отличается. В каждом устройстве есть:

резервуар для жидкости;

мини-насос, который обеспечивает подачу воды;

ручка, которая фиксируется на корпусе с помощью гибкого шланга и через него подает очищающий раствор (в портативных устройствах корпус и ручка могут быть выполнены в моноблочном исполнении);

насадка — их может быть несколько в комплекте одного устройства.

Большинство моделей позволяют регулировать мощность водяной струи. Для этого используется регулятор на корпусе. Отличаются же аппараты габаритами и особенностями работы.

Габариты

Чем больше резервуар устройства, тем дольше не требуется его заправлять. Самые крупные резервуары вмещают до 1000 мл жидкости. Они подходят для повседневного использования и хороши для семьи, где ирригатором пользуются несколько человек.

Стационарный ирригатор для полости рта подключается в розетку. Такие устройства прекрасно справляются со своими задачами, так как подают водную струю необходимой мощности. Но габариты не позволяют брать девайс с собой, например в командировку. Поэтому производители разработали портативные ирригаторы для полости рта.

Объем резервуара в них не превышает 150 мл, в качестве источника питания используется аккумулятор. Компактный агрегат поможет поддерживать чистоту ротовой полости в дороге, но по эффективности уступает стационарному аналогу. Аккумуляторные модели менее мощные, и силы водяной струи может не хватить для полноценной очистки зубов. Поэтому использовать их стоит лишь по мере необходимости, когда нет возможности воспользоваться стационарным устройством.

Тип подачи воды

Жидкость из резервуара подается в ручку, а затем отправляется в насадку, которая и обеспечивает ее распыление. Подача воды может осуществляться двумя способами.

Импульсный. Вода подается «гидроударами», мощность которых можно корректировать. Струя хорошо вымывает остатки пищи между зубами и качественно очищает брекеты. При высокой мощности гидроудар может быть болезненным. Из-за этого устройство способно причинять дискомфорт при повышенной чувствительности зубов или в период воспалительных процессов в тканях десен. Микропузырьковый. При этом способе подачи вода предварительно обогащается микропузырьками воздуха. Они разбиваются о зубы, что помогает бережно снять налет и не вызывает болезненных ощущений в деснах.

«Микропузырьковые ирригаторы рекомендованы при повышенной чувствительности зубов», — уточняет врач — стоматолог-гигиенист Сабина Чистякова.

Функциональность

Устройство оснащается стеклянными насадками. Базовая изогнутой формы универсальна, предназначена для полноценной гигиены ротовой полости. Для определенных задач можно выбирать другие насадки:

ортодонтическую — рекомендована для очистки брекетов, от базовой отличается силиконовым наконечником, которым можно касаться обрабатываемых поверхностей;

пародонтологическую — незаменима при заболеваниях пародонта, позволяет качественно очистить пародонтальные «карманы» и участки под шинами в период прохождения реабилитации после травм;

для имплантов — распределение потока воды для бережного очищения области вокруг коронок и других конструкций на имплантатах.

«Меняя насадки ирригатора, можно менять и его функции, — отмечает Сабина Чистякова. — А при покупке устройства в первую очередь нужно обращать внимание на комплект, предлагаемый производителем. И выбирать те насадки, которые нужны вам и вашим близким. В этом случае одним аппаратом смогут пользоваться все члены семьи».

Как выбрать и использовать ирригатор для полости рта — отзывы экспертов

По словам Сабины Чистяковой, на стоимость устройства влияют его мощность, тип подачи воды и комплектация. И здесь принцип «чем лучше, тем дороже» действует безотказно. Недорогие устройства, как правило, маломощные и поставляются с одной базовой насадкой. При увеличении стоимости девайс предлагает дополнительные возможности:

удобный объем резервуара;

широкий ассортимент насадок для разных задач;

возможность контролировать силу потока воды и выбирать более комфортный режим.

Аппараты с деликатной микропузырьковой ирригацией обычно стоят дороже импульсных.

А чтобы устройство приносило пользу, использовать его нужно правильно.

Заливайте в резервуар только чистую фильтрованную или кипяченую воду. Обычная водопроводная вода не подходит для ухода за ротовой полостью, особенно при заболеваниях и после стоматологических манипуляций. Ополаскивать ее следует лишь очищенной от примесей жидкостью. Кроме того, грязная вода со временем нарушает работу устройства, загрязняет резервуар и вызывает скопление известкового налета, что может привести к поломке. Используйте рекомендованные врачом растворы. При лечении болезней пародонта применение антисептических растворов для местной обработки позволяет быстрее нормализовать состояние. Заливать их можно в резервуар и применять для направленной обработки. Выбирайте подходящую мощность. Водяная струя не должна вызывать болезненные ощущения или выраженный дискомфорт.

Обработку ротовой полости рекомендуют проводить ежедневно вечером после чистки зубов. Время процедуры — 5 минут. Если вы используйте прибор реже, обработку можно выполнять до 15 минут, но не реже трех раз в неделю.

Лучшие ирригаторы для полости рта

Предлагаем рейтинг устройств, составленный ФАН вместе с врачом — стоматологом-гигиенистом Сабиной Чистяковой.

Dentijet F1. Недорогой импульсный ирригатор с хорошим комплектом насадок. По отзывам покупателей, работает бесшумно, подает мощную струю воды, которая отлично справляется с загрязнениями между зубами и в брекетах. Силу струи можно регулировать. В наборе предусмотрены насадки для языка, десен, брекетов и струйной очистки. Недостаток модели — в отсутствии режима массажа.

Особенности:

импульсный — подает жидкость гидроударом;

работает от сети;

резервуар вмещает 600 мл жидкости;

в комплекте 7 насадок;

насадки можно складывать в контейнер в верхней части или хранить сбоку в специальных отсеках;

прорезиненные ножки гарантируют тихую работу;

средняя цена — 3136 р.

B.Well WI-911. Портативная модель, которую можно использовать дома и в поездках. Работает от аккумулятора, производитель заявляет 70 минут непрерывной работы. Подает мощную струю воды, но, по отзывам, ее сила значительно снижается по мере разряда устройства. Внутренний резервуар небольшой, что позволило сохранить компактность корпуса ирригатора. Его удобно держать одной рукой. В наборе лишь стандартная и сменная насадки для струйной очистки.

Особенности:

импульсный — подает жидкость гидроударом;

3 варианта регулировки интенсивности струи;

вмещает 150 мл жидкости;

работает только от аккумулятора;

есть функция автоматического отключения через 2 минуты бездействия;

есть массаж десен;

средняя цена — 2900 р.

Panasonic EW1211A. В этой модели производитель решил серьезную проблему портативных ирригаторов. У большинства компактных устройств быстро выходит из строя аккумулятор, так как заряжать его приходится часто. Здесь использован металлогидридный аккумулятор нового поколения, заряжать который потребуется раз в 10 дней, даже если использовать устройство дважды в день. Модель обрабатывает зубы и десны потоком жидкости с активными пузырьками, что обеспечивает деликатное удаление зубного налета и массаж десен. По отзывам покупателей, аппарат мощный и надежный. Из минусов отмечают небольшой резервуар для воды, который приходится часто заправлять.

Особенности:

микропузырьковый — эффективное и щадящее очищение;

долговечный аккумулятор со сроком службы до 7 лет;

вмещает 130 мл жидкости;

3 режима для массажа и очищения;

влагонепроницаемый корпус;

2 насадки в комплекте;

заявленная производителем гарантия — 2 года;

средняя цена — 5990 р.

Revyline RL700. Стационарная модель с большим резервуаром на 1000 мл. Несмотря на это, она достаточно компактна, чтобы брать ее с собой в поездки. Привлекает современным дизайном, сенсорным управлением, удобством заправки. Позволяет регулировать мощность подачи водяной струи. В комплекте предусмотрены шесть насадок. Из недостатков покупатели отмечают шум во время работы и отсутствие в комплекте насадки щетки.

Особенности:

импульсный — подает жидкость гидроударом;

работает только от сети;

шнур длиной 1,5 метра;

режим гидромассажа;

6 насадок и контейнер для них;

средняя цена — 5400 р.

ACleon TF600. Семейный стационарный ирригатор для полости рта, по отзывам, привлекателен удобным размером резервуара. В наборе насадок — три базовые, что удобно для семьи из трех человек, и специализированные. Особенность модели — в наличии встроенного УФ-стерилизатора для насадок, расположенного в боковом отсеке корпуса, что позволяет не проводить дополнительную обработку после каждого применения. Благодаря 17 режимам настройки устройство позволяет подобрать мощность струи особенно точно в зависимости от индивидуальных требований.

Особенности:

импульсный — подает жидкость гидроударом;

работает только от сети;

подходит для всех членов семьи;

в наборе 7 насадок;

емкость резервуара — 600 мл;

средняя цена — 5300 р.

Revyline RL 100. Устройство признано «выбором покупателей» на «Яндекс. Маркете» и пользуется популярностью благодаря доступной цене и сочетанию практичных качеств. Достаточно компактный для размещения в небольшой ванной комнате. С комплектом из семи насадок, для хранения которых предусмотрен отсек в верхней части. Покупатели отмечают мощность водяной струи и удобное количество режимов. Надежно крепится на поверхности благодаря ножкам-присоскам.

Особенности:

импульсный — подает жидкость гидроударом;

работает только от сети;

подходит для всех членов семьи;

в наборе 7 насадок;

емкость резервуара — 600 мл;

влагонепроницаемый корпус;

средняя цена — 3500 р.

Philips AirFloss Ultra HX8432/03. Модель для командировок и путешествий. Небольшой объем резервуара не позволяет воде застаиваться, она используется до последней капли при одной процедуре. Внимание привлекают стильный дизайн и компактность устройства. Производитель отмечает, что оно работает от аккумулятора без подзарядки до двух недель. А для очистки зубов используется технология микропузырьковой ирригации, которая не травмирует десны и мягко удаляет зубной налет.

Особенности: