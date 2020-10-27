Крымский политолог назвал пустыми заявления США о «возврате» полуострова

Москва, 27 октября. Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявления США о желании «вернуть» полуостров Украине, передает радио Sputnik.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила, что Америка готова к сотрудничеству с Киевом на тему создания проекта «Крымская платформа», направленного на «возвращение» полуострова, сообщает НСН. Позиция Вашингтона подается как «неизменная и твердая». Кроме того, к созданию платформы Киев намерен привлечь Лондон, Берлин и Париж.

Как отметил крымский политолог Владислав Ганжара, во внешнеполитических инициативах президента Украины Владимира Зеленского наблюдается полная агония на тему Крыма. Пока дальше выделения немалых сумм на создание стратегии «возвращения» Крыма у Киева не идет, подчеркнул он.

«Вовлечение США в этот процесс продолжает череду пустых заявлений. И хотя США разделяют риторику Украины, они прекрасно понимают, что де-факто способа возвращения Крыма в состав украинского государства не существует», — говорит Ганжара.

По словам политолога, тема Крыма для Вашингтона это лишь еще одна точка для давления на Москву, которой в США пользуются, оправдывая антироссийские заявления и санкции.