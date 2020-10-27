Владимир Винников: Представительная демократия в США стоит на грани гибели

Осенью 2008 года во время своего последнего вояжа по государствам "Большого Ближнего Востока" полузабытая ныне Кондолиза Райс, тогда госсекретарь при 43-м президенте США Джордже Буше-младшем, выдала роскошную фразу. Ее смысл сводился к тому, что в современном мире демократичность той или иной страны определяется не столько характером ее внутреннего политического устройства, сколько тем, в какой мере эта страна признает Соединенные Штаты эталоном и арбитром мировой демократии.

Сегодня, всего лишь 12 лет спустя, эта фраза выглядит неудачной шуткой. Не только потому, что современные США потеряли статус "единственной сверхдержавы XXI века". И не потому лишь, что терзающий их кризис уже дал метастазы из социально-экономической сферы в сферу политическую, наглядное свидетельство чему — президентские выборы в Соединенные Штаты: как прошлые, 2016 года, так и особенно нынешние.

Все это — одна сторона дела. А вторая состоит в том, что современная "сумма технологий" фактически уничтожает всю концепцию представительной демократии как формы государственной власти: не только в ее либеральном, но и в известном еще со времен античности классическом виде.

Связанные с этим проблемы не только не исследованы, но пока даже не сформулированы в полной мере, а сам масштаб происходящих изменений, их взаимосвязи еще не увиден как единая и цельная картина. Тем не менее, как говорил Михаил Горбачев, "процесс пошел", что с каждым днем становится все очевиднее.

Вот и рупор американской Демократической партии, газета The New York Times, призвала к ограничению знаменитой первой поправки к конституции США в части соблюдения свободы слова и свободы прессы. Причина? Эти принципы в настоящее время якобы используются для форсированной дезинформации и пропаганды, в результате "Америка сегодня живет во лжи", а "лучшие идеи не всегда выигрывают".

В общем, это — несомненная правда. С одним важным уточнением: все это появилось не вчера и даже не позавчера. Но пока в американском обществе идеи антиглобализма и антилиберализма были маргинальными, принципы свободы слова и свободы прессы либерал-глобалистами не подвергались сомнению, поскольку это была их свобода, которая служила их интересам. А как только ситуация на "рынке идей" изменилась и к власти пришел Дональд Трамп, остро понадобилась цензура с фильтрацией "вредной" для глобалистов информации, особенно в части, касающейся их кандидата в президенты США Джо Байдена.

А ведь это фактически обратная сторона активно продвигаемой в Китае системы "социального кредита" как развития уже повсеместного "финансового кредита" и преддверия системы "политического кредита". В рамках последней голос каждого гражданина при подсчете итогов голосования будет умножаться на соответствующий кредитный коэффициент, так что, "лояльные", "позитивные" граждане будут иметь, скажем, 1,3 или 1,7 голоса, а "нелояльные", "негативные", соответственно, 0,3 или 0,7. И так далее.

Пока же явно проигрывая конкурентную политическую борьбу, идеологи либерал-глобализма требуют изменения и выборной системы Соединенных Штатов, основы которой были заложены еще отцами-основателями в виде коллегии выборщиков, реализующей принцип федерального устройства этого государства и хотя бы относительно уравнивающего между собой права разных штатов.

После победы Трампа в 2016 году все сильнее становятся требования перейти к прямым президентским выборам, типичным для унитарных государств, по принципу "один человек — один голос". Якобы из-за электоральной дискриминации жителей больших штатов типа Нью-Йорка, Техаса или Калифорнии, чей голос в рамках нынешней системы весит меньше, чем голос жителя Гавайев. О том, что в случае принятия таких требований впору будет говорить о дискриминации жителей малых штатов и представительства их интересов, никто не тревожится.

Точно так же никто в США не тревожится о мерах верификации голосования по почте, когда избирательные бюллетени заполняются на мертвые души, домашних животных, нелегальных иммигрантов или "призраки", то есть вообще никогда не существовавших людей.

Подобных примеров, иллюстрирующих полный тупик современной американской политической системы как недавнего образца представительной демократии, можно приводить еще великое множество. Но главная проблема здесь, похоже, заключается как раз в том, что цифровое пространство, которое сегодня активно осваивается человечеством, как верно заметил российский президент Владимир Путин, является бесконечным. И если переход от прямой демократии древности к представительной демократии был обусловлен расширением и усложнением человеческого общества, когда стало физически невозможным решать те или иные вопросы в рамках агоры, форума, вече или казацкого круга за один-два дня, то сегодня эти пространственно-временные ограничения оказались благодаря развитию информационных и цифровых технологий преодолены и сняты. Это, в принципе, вновь позволяет напрямую, "в режиме онлайн", учитывать мнение каждого человека по любому вопросу общественной и государственной деятельности.

Власть, основанная на таких технологиях, уже названа "нетократией", и она во все большей степени конкурирует и конфликтует с традиционными институтами представительной демократии, включая государственные, — уже на поле большой политики. Президентские выборы 2020 года в США, поставившие традиционную для них демократию на грань гибели, предоставляют гигантское количество сверхактуальной информации по данному поводу. Ее стоит внимательно рассматривать и изучать прежде всего именно с этой точки зрения.