Москва, 27 октября. Российский актер Игорь Верник оказался в одной постели со звездой сериала "Кухня" Еленой Подкаминской. "Неловкую" ситуацию артист прокомментировал в своих соцсетях.

На странице Верника в Instagram появилось фото, где он нежится в одной кровати с Подкаминской. Не исключено, что кадр был сделан во время съемок нового проекта звезд.

"После съемок в "Кухне" снимаемся с (Подкаминской. — Прим. ред.) в новой истории и, как видите, не на кухне", — написал 57-летний артист.

Запись артиста, который считается одним из самых "любвеобильных" мужчин отечественного шоу-бизнеса, пришлась как нельзя кстати. Многие поклонники уже подумали о новом увлечении знаменитого артиста.

"Ухх, горячо!"; "Игорь, я переживаю… Это точно не любовница?"; "А жаль, что просто кино. Хорошо же со стороны выглядите!"

Впрочем, сердце Подкаминской сейчас не свободно. Актриса вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина в 2017 году. Звезда родила ему двоих детей, также у нее подрастает дочь от первого брака, передает Пятый канал.