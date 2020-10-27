Как коронавирус повлиял на распространение в России других заболеваний

Пандемия COVID-19, вызванная новой коронавирусной инфекцией, заметно повлияла на распространение в России других заболеваний. Об этом говорят статистические данные Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Пояснения этой тенденции предоставил ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

Так, более строгое соблюдение требований гигиены привело к значительному снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями, отмечают специалисты. В то же время по сравнению с предыдущими годами отмечается увеличение в России показателей сезонной заболеваемость гриппом и ОРВИ. Кроме того, на фоне карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19 специалисты фиксируют увеличение числа тревожных расстройств, хотя соответствующей статистики на этот год еще нет.

"Мойте руки перед едой"

По данным Роспотребнадзора, который постоянно мониторит заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ), на фоне ограничительных мероприятий во время пандемии эти показатели снизились, причем значительно.

Ведомство сообщает, что в период проведения карантинных мероприятий по коронавирусу заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в России почти в два раза по сравнению со среднемноголетним уровнем. Так за восемь месяцев 2019 года в РФ было зафиксировано 502 103 случая ОКИ, в то же время в «коронавирусный» 2020 за тот же период выявлено 296 692 таких случая.

По данным Роспотребнадзора, если за II квартал 2019 года в нашей стране было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения, то в 2020 за тот же период — всего 40 случаев на 100 тысяч населения (см. инфографику ФАН).

Роспотребнадзор связывает эти показатели с повышением уровня гигиены во время карантина и напоминает, что чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм — лучшая профилактика ОКИ. Таким образом, известный лозунг «Мойте руки перед едой» во время пандемии COVID-19 становится как никогда актуальным.

Комментарий Геннадия Онищенко

По мнению депутата Госдумы, доктора медицинских наук, заслуженного врача России Геннадия Онищенко, тот факт, что в связи с пандемией средства индивидуальной защиты прочно вошли в нашу жизнь, — один из немногих положительных факторов, связанных с коронавирусом.

"Если сравнивать с "докоронавирусным" периодом, то нам, можно сказать, сделали прививку культуры пользования средствами индивидуальной защиты — масками, средствами для дезинфекции и так далее, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это тот позитив, который работает и против COVID-19, и против гриппа, и, как мы видим, даже спасает от кишечных инфекций".

Кроме того, Онищенко отметил психогенный фактор, связанный с нагнетанием отрицательной информации в СМИ на фоне изоляции, что, по мнению парламентария, могло способствовать депрессиям, в первую очередь у людей старшего поколения.

Эту тенденцию отмечают также российские психиатры и психологи. В частности, еще в апреле на фоне карантинных ограничений о росте числа обращений суицидального характера сообщил на пресс-конференции президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин. Об этом же говорят исследования западных специалистов. О возможном росте числа психических расстройств у людей во всем мире на фоне пандемии COVID-19 и после ее окончания сообщает газета The Independent со ссылкой на мнения экспертов и опрос компании Ipsos Mori.

Грипп "конкурирует" с COVID-19?

Грипп, ОРВИ и COVID-19 — все это респираторные заболевания, распространение которых имеет сезонный характер. На этом фоне важно отдифференцировать: заболел человек коронавирусной инфекцией или обычным сезонным гриппом.

В мировую систему глобального надзора за гриппом Россия вошла более 40 лет назад. Функции Национального центра по гриппу ВОЗ выполняет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт гриппа Министерства здравоохранения РФ имени академика А.А. Смородинцева». НИИ гриппа постоянно мониторит ситуацию в России и в мире по этому заболеванию. С еженедельными бюллетенями заболеваемости можно ознакомиться на сайте НИИ гриппа.

Приведем сравнительную недельную статистику по годам, опираясь на последние данные мониторинга по гриппу и ОРВИ в 2020 году.

На 42-й неделе 2020 года (12–18 октября) уровень заболеваемости в России ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей, составив 75,1 на 10 000 населения. Это выше базовой линии (72,4) на 3,7% и выше еженедельного эпидемического порога на 9,8%.

На 42-й неделе 2019 года (14–20 октября) уровень заболеваемости в России ОРВИ и гриппом в целом по стране немного понизился по сравнению с предыдущей неделей, составив 57,5 на 10 000 населения. Это ниже базовой линии (72,2) на 20,4% и ниже еженедельного эпидемического порога на 15,9%.

На 42-й неделе 2018 года (15–21 октября) уровень заболеваемости в России ОРВИ и гриппом в целом по стране понизился по сравнению с предыдущей неделей (58,3 на 10 000 населения). Это ниже базовой линии (72,6) на 19,6% и ниже еженедельного эпидемического порога на 12,8%.

Судя по этим данным, уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2020 году выше, чем в 2019 году в этот же период и значительно выше, чем в 2018-м. Это может быть связано с более значительным охватом населения диагностикой на фоне массового тестирования на COVID-19, считает Геннадий Онищенко.

Тем важнее прививки от сезонного гриппа, напоминает он.

«Ни в коей мене не «оправдываю» COVID-19, но отмечу: косвенное положительное воздействие коронавируса в том, что пандемия спровоцировала более высокий охват россиян прививками от гриппа, — говорит Онищенко. — В прошлом году было привито 72 миллиона человек, то есть охват составил около 51% населения. В этом году принято решение привить до 60%, это 80–90 тысяч человек. При этом впервые используется поливакцина против сразу трех штаммов гриппа, то есть можно считать, что прививают сразу от трех болезней».

Собеседник ФАН подчеркнул, что, если в прошлом году к этому времени прививочная противогриппозная кампания уже почти закончилась, то в этом году она еще идет.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что среди нашего населения желание вакцинироваться стало выше, чем в прошлом году. Это, без сомнения, положительно скажется на данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ за год. В конечном итоге мы рассчитываем на серьезный положительный эффект: прививки снизят заболеваемость самой опасной инфекцией, которой на сегодня все-таки является грипп», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По данным Оперативного штаба, на 27 октября в России зарегистрировано 1 547 774 случая заболевания COVID-19, в том числе 16 550 за последние сутки. С начала пандемии 1 158 940 человек выздоровело, летальных исходов — 26 589.

Всего в мире на 27 октября выявлено 43,5 млн заболевших; выздоровело — 29,2 млн человек; летальные исходы — 1,16 млн.