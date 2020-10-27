Москва, 27 октября.Прожиточный минимум у пенсионеров (ПМП) в России будет расти благодаря использованию новой методики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

Таким образом, российским пенсионерам пообещали увеличение прожиточного минимума. Отмечается, что новая методика расчета ПМП предполагает ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума у представителей старшего поколения. Предполагается и увеличение среднедушевого прожиточного минимума. Это будет способствовать увеличению пенсионных выплат малообеспеченных пенсионеров.

Согласно действующему законодательству, неработающий пенсионер получает выплаты не ниже регионального прожиточного минимума. Если пенсия меньше этой суммы, то пенсионеру полагается социальная доплата. Получается, что чем выше рост прожиточного минимума пенсионера, тем больше увеличивается пенсионное обеспечение малообеспеченных граждан старшего поколения.

Раньше в большинстве субъектов РФ при действующей модели, согласно которой прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, ПМП часто не менялся, что и сказывалось на пенсиях неработающих граждан — они не росли. Новая методика таких рисков не содержит.

Переход на новую методику для субъектов страны должен быть осуществлен в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры в следующем году смогут получить новую денежную надбавку к выплатам. Для некоторых категорий граждан сумма надбавки составит 5600 рублей. К примеру, такой размер надбавки предусмотрен для представителей старшего поколения, проживающих в Мурманской области.